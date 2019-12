Aunque suenen muy similar, Minecraft es un videojuego y Mein Kampf es un manifiesto hecho por Adolf Hitler. | Fuente: Nintendo / Captura de video

La similitud en el sonido de algunas palabras entre idiomas a veces puede generar confusiones y momentos graciosos. Un ejemplo de ello es el viral en el que un abuelo aparentemente confundió el libro Mein Kampf (Mi lucha, en alemán), de Adolf Hitler, con el videojuego Minecraft en el regalo de Navidad de su nieto.



"Pero… ¿qué es esto?", se pregunta el padre el menor. "Pero es Minecraft lo que quería", dice. El abuelo, sin entender la situación, replica: "Me ha dicho Mein Kampf".



"Que no, papá, es Minecraft", repite el padre. "Es un videojuego para niños". En seguida, se retira de la sala suspirando: "No me lo puedo creer...".



Este peculiar hecho ocurrió en Francia y fue planificado por un humorista Yan Stotz, el padre que habla en el video. Este explicó al diario 20 Minutes que mucha gente ha tomado la broma como en serio y lamentó el ruido negativo que por fortuna no ha tenido consecuencias graves para él.



"Te puedes pasar todo un día entregándote en un rodaje y nadie ve tu trabajo, pero un vídeo grabado en unos pocos segundos de improviso toma una dimensión increíble”, explicó.



Indicó que este hecho lo subió a su historia de Instagram, pero que alguien grabó el hecho y lo subió a Snapchat sin acreditar su origen. Esto originó una viralización que fue tomada de cómica en estas fiestas navideñas.