UNO: cómo jugar y cuáles son las reglas del popular juego de mesa

Este juego comenzó en 1971 y a la fecha es de los más vendidos. Conoce su historia aquí.

UNO es considerado como uno de los juegos de mesa y para compartir más importantes y populares que existe. En la actualidad, es propiedad de Mattel, empresa que ha hecho un imperio sostenible con su gestión.

UNO no siempre estuvo a cargo de Mattel, sino que existe una historia detrás que contar. Por eso es que aquí brindaremos los orígenes de este juego, cómo se juega y cuáles son las reglas oficiales.

¿Cómo se originó UNO?

Fue diseñado por Merle Robbins, un barbero estadounidense que vivía en la ciudad de Ohio. Su base fue el popular juego Ocho Locos, que tiene similares características.

Según lo explica la web del Museo Nacional del Juego de Estados Unidos y se sostiene en una artículo del diario The Cincinnati Enquirer, Robbins empezó a darle otras funciones a las cartas del juego y a añadir más cartas con nuevas funciones, con lo que se potenciaba su juego.

UNO | Merle Robbins fue el creador de este juego. | Fuente: The Cincinnati Enquirer

En el artículo también The Cincinnati Enquirer indica que UNO se comercializó desde 1971 y que su amigo Andrew Smith fue el primer cliente que tuvo. “Cada semana, Andy me llamaba para pedirme dos docenas de juegos o más. Cuando iba a convenciones o ferias, me pedía de cuatro a seis docenas”, sostuvo.

Para 1972, el juego fue vendido a Robert Tezak, quien logró contactarse con Mattel en 1992 y se lo vendió. Gracias a esta adquisición, la empresa logró explotar la marca, traducirla a varios idiomas, etc.

¿Cuál es el objetivo de UNO?

Está claro que gana quien se queda sin cartas. Antes de haber soltado su última carta, esta persona tiene que decir claramente la palabra UNO, advertencia que será clave para que el resto tenga claro la posibilidad de victoria.

¿Cuáles son las reglas de UNO?

Pueden jugar de 2 hasta 8 personas

Se tienen que repartir 7 cartas a cada jugador

El participante que se ubica en la derecha del repartidor de cartas es quien empieza a jugar.

Los jugadores van colocando sobre la mesa sus cartas por turnos, debiendo ser del mismo color y/o del mismo tipo salvo si es negro.

Si un jugador no puede poner una carta en su turno porque no tiene una que se ajuste al color o al tipo que hay encima de la mesa, debe coger una de la baraja.

Cuando a un jugador le quede una sola carta entre manos, tendrá que gritar UNO e intentar quitársela de encima cuanto antes. Si lo logra, gana el juego. El no gritar UNO generará que la persona reciba una penalidad de una carta.

Cartas especiales en UNO