¿La caída de los superhéroes? Marvel y DC decepcionaron en taquilla con sus últimas películas [ANÁLISIS]

Marvel y DC han dejado mucho que desear con sus últimas entregas de películas basadas en superhéroes del comic. Las dos industrias cinematográficas no obtuvieron los resultados esperados con sus proyectos en los cines del mundo, y más en la tercera parte del año, dejando un sabor amargo a sus fanáticos y seguidores.

Ni Marvel ni DC pudieron alcanzar parte del éxito que lograron los recordados estrenos de Avengers: Endgame (2,800 millones de dólares), o la icónica trilogía de Batman: el caballeros de la noche (1, 085 millones de dólares), con Christian Bale. Películas y sagas que han marcado historia por su inapelable recaudación en taquilla y su vínculo con sus personajes que, hasta la fecha, son muy llamativos para los fans.

No obstante, este 2023, salvo con algunas excepciones taquilleras como Guardianes de la Galaxia 3 (845 millones de dólares) y Spider-Man: A través del Spider-Verso (690 millones de dólares), las películas de DC y Marvel tuvieron poca acogida en los cines dejando en duda futuras producciones con los superhéroes de protagonistas.

¿Cuáles son los factores y a qué responden estos descensos en taqulla? En RPP, hicimos un repaso de las películas de DC y Marvel que no consiguieron superar sus expectativas, consultando con especialistas y críticos de cine para una evaluación más especializada en el tema. ¿Los superhéroes serán, irónicamente, salvados? Veremos.

Avengers: Endgame es la película más exitosa en el mundo de superhéroes. | Fuente: Marvel Studios

The Marvels, la película con más baja taquilla del UCM

Por ejemplo, The Marvels, la película secuela de la exitosa Capitana Marvel (1,131 millones), se convirtió en el proyecto con la taquilla más baja de toda la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Con un mes de estar en cines, el filme (que junta a las tres superheroínas: Capitana Marvel, Fotón y Ms. Marvel) consiguió apenas 197 millones de dólares saliendo, inmediatamente, del top 10 de películas en Estados Unidos.

Para el comunicador y crítico de cine Raúl Ortiz Mori, The Marvels no pudo presentar a sus personajes “de una manera atractiva” a los fanáticos dando al cine una película “muy antojadiza, muy forzada y con una historia bastante débil”. “También hay grandes temas de coyuntura que los grandes estudios aprovechan. Quizá con The Marvels, con sus tres protagonsitas femeninas, quisieron subirse a la ola de la reinvindicación de la mujer, pero no les pegó”, sostuvo.

The Marvels no solo consiguió ser la primera película de Marvel en no llegar a los 100 millones de dólares en Estados Unidos, a un mes de su estreno, sino que su caída fue tal que la compañía The Walt Disney decidió ya no informar más sobre su recaudación.

“Los estudios no se han puesto metas demasiado altas el 2023. Apostaron por eso, pero yo mismo creo que estas películas no eran la cereza del pastel. Quizás en los próximos años hayan proyectos más ambiciosos”, menciona el también periodista cultural.

Aquaman 2 hunde a DC en uno de sus peores años

Aquaman y el Reino Perdido, protagonizado por el carismático Jason Momoa, tampoco pudo salvarle el año a DC. La nueva secuela de Aquaman solo logró recaudar 120 millones de dólares a nivel mundial (40 en Estados Unidos y 80 en el extranjero) en su primer fin de semana.

Aquaman 2, que dejó a Amber Heard en un papel secundario, se hizo con un presupuesto de 205 millones de dólares y a la fecha, explica Variety, se perfila como “la última película de bajo rendimiento para DC” situándola al lado de otros filmes de baja taquilla como: The Flash, Shazam! Furia de los dioses, y Blue Beetle.

En diciembre de 2018 se estrenó Aquaman. El filme dirigido por James Wan logró ese año 335 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y otros 1,150 millones en todo el mundo incluyendo China con 292 millones. Sin embargo, la segunda parte solo tuvo 30 millones de dólares en el mercado asiático.

Carlos Manuel Bambaren, director de Cinestesia, considera que en DC quisieron hacer “un borrón y cuenta nueva” con sus películas este año y no seguir con la línea del Universo Extendido de DC implementada por Zack Snyder por lo que optaron por hacer nuevos proyectos (Blue Beetle) y secuelas (Aquaman 2) sin concentrarse en sus protagonistas anteriores y dando la misma historia a los fanáticos.

“Para mi era una crónica de una muerte anunciada. Ellos querían deshacerse del Universo DC que había creado Zack Snyder. Era como ‘rápidamente borramos esto y hacemos un nuevo comienzo’”, resaltó el crítico de cine.

Blue Beetle, el superhéroe latino que no impactó en DC

De acuerdo al portal Box Office Mojo, la película Blue Beetle, protagonizada por Xolo Maridueña (Jaime Reyes) se volvió uno de los proyectos que más baja taquilla recaudaron a pesar de la novedad del escarabajo azul como el primer superhéroe latino en la industria.

Ni la aparición del Chapulin Colorado en sus escenas post-créditos, o las canciones de Soda Sterreo y Los Saicos en su soundtrack, pudieron alzar a este nuevo personaje de DC que buscaba conectar al público con su historia familiar.

Blue Beetle recaudó 129 millones de dólares siendo la taquilla más baja desde ¡Shazam! Furia de los dioses con 133 millones, The Flash con 270 millones y la Avispa: Quantumania con 476 millones. Gisella Barthé, cineasta y crítica de cine, señaló que este tipo de películas se han presentado con poca creatividad.

“Los superhéroes se han ridiculizados. Ahora se presentan con muy baja creatividad. Buscan la facilidad para intentar llegar a un público desorientado. Hay un exceso de nuevas Narrativas Inmersivas y Transmedia que han saturado el tema de superhéroes”, precisa.

¿Cuáles son los factores para las bajas taquillas en DC y Marvel?

James Gunn, reconocido director de películas como Guardianes de la Galaxia 3 (Marvel) y actual directivo de DC (junto a Peter Safran), cuestionó los filmes de superhéroes por el exceso de cameos calificando este recurso como “uno de los peores elementos en el cine”.

Para el cineasta, el problema del contenido de este tipo de películas se argumenta en una “falta de coherencia real dentro del propio universo”. Raúl Ortiz agrega que otro factor responde a que el streaming le ha ganado terreno al cine en todos sus géneros y propuestas. “El cine, en general, ha perdido cierta presencia en salas por el streaming. Ese es un fenómeno que tenemos que acostumbrarnos. Es la normalidad”, explica.

De igual manera, el público estaría buscando otro tipo de historias a las presentadas por estas películas de DC y Marvel. “A veces lo que el expectador añora es un factor nostálgico”, señala Ortiz.”Estas películas no vienen a ser lo que el propio expectador está buscando. Tenemos también que las historias no son tan buenas como las que se venían presentándose”, añade.

Otros factores: la huelga en Hollywood y estructuras “típicas”

Por su parte, Carlos Manuel Bambaren considera que los directores de Marvel y DC deben hacer “su propia versión de superhéroes”. “Les perjudica mucho meter a los espectadores dentro de un universo donde hay una estructura muy conocida y típica. Esto se vuelve monótomo, repetitivo y cae en lo mismo y el nivel va bajando cada vez más”, expresa.

Del mismo modo, la huelga de actores y guionistas en Hollywood también pudo limitar algunos estrenos como Aquaman 2 o The Marvels; sin embargo, esto no sería determinante en sus taquillas. Se espera que para el 2024, las nuevas películas de superhéroes puedan cautivar más al público pese a las bajas cifras conseguidas este 2023.

Lo cierto es que los fanáticos y consumidores del cine de superhéroes no desean que las películas de cómic solo se queden en “una fase”, como dice Jodi Foster, o se vuelvan, con el tiempo, “un peligro para la cultura” como opina Martin Scorsese, sino más bien sean un momento para entretener y un lugar donde uno pueda divertirse con su personaje favorito.