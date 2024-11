"La fórmula mágica se agotó”: Tom Hanks cree que las películas de superhéroes han perdido su encanto

El reconocido actor de Hollywood también criticó las películas de Marvel y considera que los espectadores quieren más historias reales.

El actor Tom Hanks, conocido como el inolvidable Forrest Gump, también ha manifestado su opinión acerca de las películas de superhéroes, cuestionando si estas han perdido su capacidad de establecer una conexión profunda con el público. Hanks ha expresado su preocupación por la falta de historias significativas y la excesiva dependencia en fórmulas repetitivas dentro de este género, el cual logró recaudar 500 millones de dólares entre los años 2015 y 2019, logrando convertirse en la mejor época para los héroes con capa y la ciencia ficción.

El actor de Hollywood dijo en el pódcast Happy Sad Confused: “Creo que hubo un período, y yo también me sentí así, en el que veíamos estas películas fantásticas, ya sea de DC o MCU, para poder ver estas mejores versiones de nosotros mismos. 'Dios, a veces me siento como un Hombre X. Estoy tan confundido como Spider-Man. Estoy tan enojado como Batman y amo a mi país tanto como el Capitán América. Me gustaría emular a todos esos muchachos’." Sin embargo, argumenta que la industria del cine ha explotado demasiado a los superhéroes hasta el punto de la saturación, dejando de lado la necesidad de contar historias originales y relevantes.

Menos efectos especiales y más realidad

Las declaraciones de Hanks se suman a las críticas de otros cineastas como Martin Scorsese (quien afirmó para Empire que las películas de Marvel no eran “cine de verdad”) y Francis Ford Coppola (quien apoyó a Scorsese durante su paso por el Festival Lumière de Lyon), y considera que el público actual está pidiendo algo más que efectos especiales y personajes icónicos, pidiendo narrativas que reflejen experiencias y desafíos propios alejados de los comics.

Años atrás, las películas como "Avengers: Endgame" y "Pantera Negra" lograron enganchar al público a un nivel emocional profundo, ofreciendo personajes que podían identificarse con los espectadores, por lo que Hanks, que este año se prepara para su personaje en la película “Here”, asegura que la industria a menudo dice: 'Bueno, eso funciona y volverá a funcionar', dejando a un lado nuevos tramas más reales.

En ese sentido, habría que preguntarse, ¿será este el fin de los superhéroes o los cineastas seguirán apostando a la fórmula segura con este tipo de personajes de ficción?