Bruno Pinasco presenta 'Tea Shop 2': una historia más madura de amor, amistad y superación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ha pasado un año desde que Bruno Pinasco sorprendió al publicar Tea Shop, un libro que combinó su pasión por el cine, la nostalgia y un toque de romance juvenil. Ahora, tras conquistar a miles de lectores, el también presentador de televisión regresa con una secuela que explora a fondo la vida de sus personajes y que presentará oficialmente este domingo en el Hay Festival Arequipa.

Cuando publicó su primera novela, Bruno no tenía idea de que la historia continuaría. Grande fue su sorpresa al descubrir que su editor ya había agendado una segunda parte. "Simplemente un día llegué a Editorial Planeta para ver los temas en los que estábamos avanzando y me dijeron 'vamos con Tea Shop 2 para el próximo año'. Y yo respondí: 'Genial, ¡vamos a hacerlo!'", comenta a RPP.

El encanto de Tea Shop

En 2023, Bruno Pinasco presentó su primera novela, publicada por Editorial Planeta, un proyecto que nació casi por accidente. Según nos contó en una conversación en octubre del año pasado, la idea de convertir esta historia a un libro surgió después de una charla con su amigo, el actor Bruno Ascenzo, mientras exploraban posibles proyectos audiovisuales a futuro.

Tea Shop no solo fue bien recibido por el público juvenil, sino que también fue comparado con la exitosa serie de libros Heartstopper de Alice Oseman, por su forma natural y positiva de retratar el amor LGBTQ+. "Heartstopper es maravillosa", comenta Bruno. "Es un fenómeno muy bonito, y que me metan en el mismo saco es un honor".

La primera entrega nos transportó al Boulevard Valencia, un centro comercial que parecía haberse detenido en el tiempo. Ahí conocimos a Grey, un joven soñador que se enamora de Eliot, el hijo del dueño de la corporación que amenaza con cambiarlo todo. Grey y su abuela Agatha administran el Bright Place Tea Shop, una encantadora tienda de té que buscan mantener a flote con la ayuda de sus amigos, Catalina y Parcival.

¿Cómo impactó Tea Shop en los lectores?

"Recibí un mensaje de un chico de 30 años que me decía: 'Me hubiese encantado tener un libro así cuando era más joven, porque cuando éramos chicos, todo lo relacionado era siempre negativo, excesivamente dramático o violento. No había representación del otro lado'", recuerda Bruno. "Cuando yo estaba creciendo, todo era muy tirado hacia lo sórdido, lo violento, lo dramático o directamente hacia la muerte. Menos mal, las cosas han cambiado y ahora tenemos otro tipo de historias".

Aunque reconoce que "hay un poco de mí en todos los personajes", Bruno aclara que esta no es una historia autobiográfica, sino más bien un intento por romper con los estereotipos dramáticos que suelen rodear las narrativas queer en los medios. “Quería mostrar una historia bonita, luminosa, aspiracional, con un enfoque más humano (...) Hemos estado condicionados a lo terrible, lo trágico, lo oscuro, y es hora de mirar hacia otro lado, porque hay otras historias que también se pueden contar", señala.

"He tenido la bendición de tener un entorno que me ha acogido positivamente, tanto en el canal como en mi equipo de producción y mi familia. Eso me ha dado un soporte muy fuerte, algo que sé que no es la realidad para todos", comenta. "Sé que hay historias terribles, dramáticas, violentas. Yo he tenido suerte, y lo agradezco bastante".

En esta nueva entrega, se suman nuevos personajes como Manuel, un villano con una doble vida, y doña Lucrecia, la sofisticada abuela de Eliot, que aportan nuevas dinámicas al universo de 'Tea Shop'.Fuente: Editorial Planeta

Los desafíos de Grey y Eliot en Tea Shop 2

En Tea Shop 2, Bruno Pinasco sigue explorando la vida de Grey, Eliot y su círculo de amigos en el acogedor ambiente del Bright Place Tea Shop. Esta vez, la historia se adentra en los desafíos de mantener una relación a distancia, ya que Grey y Eliot deben enfrentar nuevos obstáculos mientras intentan fortalecer su relación.

La trama toca temas como el amor, la identidad y la amistad, explorando también la homofobia y la aceptación en un contexto juvenil. Los personajes navegan por conflictos personales y sociales, mientras intentan proteger su pequeño rincón de felicidad. "Hay un mensaje importante de no dejar que las dificultades te apaguen", comenta Bruno.

Uno de los giros más intrigantes llega con una foto comprometedora que pone en duda los sentimientos de Eliot. “Yo prefiero no leer lo que dicen de mí por salud mental”, confiesa Bruno, quien también ha lidiado con rumores a lo largo de su carrera. “Algunas personas creen que todo lo que he logrado es gracias a mi papá, que supuestamente es accionista mayoritario de América Televisión. Ellos no van a cambiar de opinión, y yo no voy a dedicarme a hacerlo".

Con un tono ligero pero emotivo, la secuela de Tea Shop invita a los lectores a disfrutar de un mundo lleno de humor, romance y situaciones cotidianas que reflejan los desafíos y alegrías de crecer y amar en un entorno moderno y diverso. La historia también aborda temas más adultos, como la sexualidad y la autoaceptación, marcando una evolución natural y más madura respecto al primer libro.

“Los protagonistas, obviamente, se mueren uno por el otro, y la sexualidad tiene que estar porque es parte de la naturaleza humana. Pero no he terminado de tener claro hasta qué punto llegar”, revela Bruno. “Me frena un poco el hecho de que estoy haciendo un libro apto para todos", revela Bruno. “De hecho, en el tercer libro tendrá que estar más presente”.

Los nuevos personajes en Tea Shop 2

“Me he querido enfocar más en los villanos”, comenta Bruno, y definitivamente lo logra con personajes como Manuel. Al principio, lo conocemos como un obstáculo en los planes de Grey para sacar adelante su negocio, pero pronto descubrimos que esconde una doble vida. “Su desenlace no estaba planeado”, confiesa el autor. “Fue algo que se me ocurrió sobre la marcha para contar otras cosas. Fue interesante escribirlo, porque se convirtió en algo mucho más serio".

En esta segunda entrega, también se incluye un flashback que revela el pasado de doña Agatha, la encantadora abuela de Grey, en su juventud. A través de este episodio, descubrimos cómo nació su fascinación por el té. “Fue como escribir un libro nuevo desde cero”, comparte Bruno. “No tenía ninguna referencia de lo que se había hecho antes. No había personajes recurrentes, ni nada de eso. Era un universo completamente distinto. Y eso fue todo un reto".

Además, el autor introduce a doña Lucrecia, la abuela de Eliot, quien aporta un aire de sofisticación y rigor que contrasta con el espíritu bohemio de doña Agatha. Aunque su presencia evoca el estilo de vida de los personajes en Downton Abbey —serie que Bruno adora—, el autor revela que la verdadera inspiración para crear a Lucrecia fue Joan Crawford, la legendaria actriz de Hollywood, conocida como una de las grandes estrellas del cine clásico.

Con su debut como escritor en 'Tea Shop', Bruno Pinasco sorprendió a los lectores al combinar su pasión por el cine con una emotiva historia de romance juvenil que conquistó a miles.Fuente: Editorial Planeta

Un vistazo a de Tea Shop 2 (sin spoilers)

La continuación de Tea Shop es una montaña rusa emocional que promete ser tan refrescante como una buena taza de té helado. Grey y Eliot han superado muchos obstáculos para estar juntos, pero ahora enfrentan el reto de equilibrar sus responsabilidades personales con su relación. La tienda de té, con sus aroma de infusiones exóticas, sigue siendo el refugio perfecto para los protagonistas, aunque esta vez tendrán que salir al mundo a enfrentar nuevas dificultades.

Una de las escenas más impactantes de este libro coloca a Grey en "una situación que debería ser divertida, pero que se convierte en una pesadilla de repente". Esta escena resalta la vulnerabilidad de los jóvenes frente a las drogas. "No me ha pasado, gracias al cielo, pero sí me he sentido abrumado en un ambiente súper explosivo, en esas fiestas gigantes... Yo tomo mis tragos de vez en cuando, pero nunca ha estado en mis planes usar estimulantes de ningún tipo. Sin embargo, he escuchado historias terribles", comparte Bruno.

Al igual que en la primera entrega, Tea Shop 2 está lleno de guiños a la cultura pop, con referencias a películas y series como Star Wars, Kill Bill, Crepúsculo (un guilty pleasure de Bruno) y hasta Saint Seiya. Sin embargo, también hay espacio para el cine clásico, con menciones a joyas como My Fair Lady y Casablanca — "por supuesto, siempre presente". Además, el SS Normandie, el transatlántico francés considerado en su momento como el barco de pasajeros más grande del mundo, juega un papel importante en la trama.

¿Habrá una tercera entrega? Sin spoilers, la segunda parte de Tea Shop deja al lector en suspenso sobre el destino de sus protagonistas, especialmente tras la reaparición de uno de los personajes de la primera entrega. Y sí, le preguntamos a Bruno si esto significa que habrá una tercera parte, y nos respondió: "La idea es terminar la trilogía. Tiene que haber una conclusión".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis