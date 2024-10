Nueva película de 'Avengers' revela cuándo inicia su rodaje y confirma fecha de estreno en cines

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Robert Downey Jr. sorprendió en la Comic-Con de San Diego al presentarse como Doctor Doom. | Fuente: Instagram (marvelstudios)

La saga de Avengers no para. Luego del recordado anuncio en julio que hizo Marvel en la Comic Con de San Diego presentando a Robert Downey Jr. como el personaje de Doctor Doom, ahora se dio a conocer cuándo comenzará a rodarse la quinta película de la exitosa saga de superhéroes de la mano de los hermanos Anthony y Joe Russo.

Precisamente, Joe Russo reveló, en una reciente entrevista con Collider en la Comic Con de Nueva York, que el largometraje titulado Avengers: Doomsday (Avengers: el día del juicio final) iniciará con las grabaciones de manera oficial en la próxima primavera en Estados Unidos. Es decir, entre el 19 y 21 de marzo de 2025.

En ese sentido, el director estadounidense a cargo de Avengers: Doomsday junto con su hermano Anthony Russo y Kevin Peige (presidente de Marvel) ratificó que el inicio del rodaje tiene como fin seguir con la programación del estreno de la película para el 1 de mayo de 2026.

Cabe recordar que fue el mismo Kevin Feige quien subió al escenario del Hall H junto con Anthony y Jose Russo para revelar que los tres estarán a cargo tanto de Avengers: Doomsday (anteriormente titulada The Kang Dynasty) y la próxima secuela Avengers: secret wars, junto con Stephen McFeely, quien escribirá el guion.

Anthony y Joe Russo dieron detalles de Avengers: Doomsday, la próxima película de superhéroes de Marvel. | Fuente: Marvel Studios

¿Qué se sabe de la nueva película de Avengers?

Por el momento, Avengers: Doomsday no tiene una sinopsis oficial. Sin embargo, Kevin Feige confirmó que los actores de la esperada película de Los Cuatro Fantásticos (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach) estarán también en la película protagonizada por Robert Downey Jr. como el malvado Doctor Doom.

“Galactus de Ralph Ineson fue confirmado como el villano principal de Los Cuatro Fantásticos, pero Marvel puede usar una de sus escenas post-créditos distintivas para presentar a Doctor Doom de Robert Downey Jr. a algunos de sus oponentes para la próxima película de Los Vengadores”, precisa Collider.

Otro actor que volverá a la quinta película de Avengers será Benedict Cumberbatch quien confirmó, en un video promocional de Netflix en junio de este año, que regresará con su personaje del Doctor Strange para el proyecto de Marvel.

“Kevin Feige también confirmó que los Thunderbolts aparecerían en Avengers: Doomsday, pero no dijo qué miembros del equipo podrían esperar ver los fanáticos”, añadió el portal especializado en cine.

Avengers: el dia del juicio final se estrenará en todo el mundo el 1 de mayo de 2026.Fuente: Instagram (marvelstudios)

¿En qué películas interpretará Robert Downey Jr. a Doctor Doom?

Robert Downey Jr. interpretará a Doctor Doom, conocido también como Doctor Muerte, en las dos películas de Avengers que dirigirán los hermanos Russo, tituladas Avengers: doomsday y Avengers: secret wars.

Downey Jr. es conocido en la franquicia de superhéroes por su icónico papel como Iron Man, un personaje que interpretó desde 2008 en diversas películas del estudio, y que finalmente murió en Avengers: Endgame de 2019.

En conversación con The Hollywood Reporter, el actor ganador del Oscar con Oppenheimer mencionó que hace un año estuvo en conversaciones con Kevin Peige, los hermanos Russo y con Bob Iger, CEO de Disney, quien le contó la idea y fue aprobada.

"Fui a la casa de Bob Iger, nos sentamos y él dice: 'Me gusta'. Yo estaba como: 'Le gusta'. Él dijo: 'Ven al Campus de Imagineering'. Feige y yo vamos al Campus de Imagineering y quieres hablar de dos tipos a los que no es fácil sorprender, y mucho menos al mismo tiempo (…) No puedo decir mucho, pero lo que está ocurriendo allí en este momento, está tan más allá de mi expectativa de lo que era posible", sostuvo.

