“Kimi ni todoke” tiene un total de 13 episodios y se encuentra disponible en Netflix. | Fuente: Netflix

Las series de Netflix asiáticas siguen conquistando a los peruanos. “Kimi ni todoke” es la nueva apuesta del gigante del streaming que ha logrado escalar en el TOP 10 de las ficciones más vistas de la plataforma en el país.

Esta serie japonesa está inspirada en el manga del mismo nombre, publicado por Karuho Shiina, desde el 2006 hasta el 2017. Los 13 episodios cuentan la historia de amor escolar de Sawako Kuronuma y Shota Kazehaya. Los protagonistas demostrarán que el cariño y la amistad pueden derrumbar los prejuicios y las barreras sociales.

“Kimi ni todoke”: sinopsis de la serie de Netflix que conquista el mundo

“Kimi ni todoke” sigue la historia de Sawako Kuronuma, una adolescente con una apariencia siniestra y solitaria. Debido a su físico, sus compañeros de clase le tienen miedo y la apodan “Sadako”, como el personaje de la protagonista de terror “El aro”. Sin embargo, la protagonista es simpática y amable.

Contrario al trato que recibe de sus compañeros, Shota Kazehaya, uno de los estudiantes más populares de la escuela, es amable y cariñoso con Sawako. Gracias a sus atenciones, el resto de alumnos comienza a cambiar la percepción que tienen de la protagonista.

A medida que los protagonistas se conocen mejor, Sawako y Shota comienzan a experimentar sentimientos románticos.

“Kimi ni todoke”: personajes de la popular serie de Netflix

Minami Sara (Sawako Kuronuma)

Minami Sara da vida a Sawako Kuronuma. La actriz de 20 años saltó a la fama tras participar en "Shino can't say her own name" (2018).

Suzuka Oji (Kazehaya Shota)

El actor de 23 años interpreta a Kazehaya Shota. El joven artista también ha participado en las series “Horimaya” y "Dragon zakura 2".

Kumada Rinka (Yano Ayane)

Kumada Rinka da vida a Yano Ayane, una de las amigas de Sawako. La actriz y modelo debutó en el 2017 con la película “Dear stranger”.

Nakamura Riho (Yoshida Chizuru)

Yoshida Chizuru es otra de las mejores amigas de Sawako. Es interpretada por Nakamura Riho. La actriz debutó en el 2016 y, a lo largo de su carrera, ha participado en más de 20 series y siete películas.