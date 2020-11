Por Carmen Contreras, psicóloga y directora del programa de Salud Mental de la ONG Socios En Salud.

Un problema crónico de salud mental tiene un impacto sobre la persona afectada y también sobre su familia, amigo o persona más cercana quien le presta el cuidado. Son los familiares, los que atraviesan una importante situación de estrés, pues aparece necesario modificar los roles familiares para ajustarse al ritmo que necesita la persona que está enferma. Los tratamientos prolongados, los efectos de la medicación y el aislamiento social, supone una sobrecarga emocional y física que se conoce con el nombre de Síndrome del Cuidador.

El Síndrome del Cuidador es un trastorno que se presenta en personas que desempeñan el rol de cuidador principal de una persona dependiente. Se caracteriza por el agotamiento físico y psíquico de la persona, en especial cuando se afronta una situación nueva para la que no está preparada y que consume mucho tiempo y energía.

Los cuidadores, en su mayoría mujeres, son aquellas personas que se encargan de realizar las tareas de cuidado de las personas con problemas de salud mental. Se caracterizan por no tener una formación específica en dichas tareas, no reciben una remuneración y deben de dedicar la mayor parte de su tiempo a la tarea del cuidado. El cuidador además realiza las responsabilidades cotidianas y cree que será una situación llevadera y que no se prolongará demasiado tiempo.

Conforme el tiempo va pasando el cuidador poco a poco se responsabiliza por completo de la vida de la persona que cuida (medicación, visitas médicas, cuidados, higiene, alimentación, etc.) y va perdiendo paulatinamente su independencia. El cuidador se desatiende a sí mismo y es que “el tiempo no lo cura todo”. Conforme pasa el tiempo, la calidad de vida del afectado va mejorando considerablemente, mientras que la del cuidador va decayendo.

SÍNTOMAS

Los principales síntomas de alarma que nos deben hacer sospechar la existencia del Síndrome del Cuidador son: agotamiento físico y mental, labilidad emocional, depresión y ansiedad, conductas de consumo abusivas: tabaco, alcohol, trastorno del sueño, alteraciones del apetito y del peso, aislamiento social, dificultades cognitivas: problemas de memoria y/o atención y problemas laborales. Conforme pasa el tiempo se produce un desajuste entre las excesivas demandas que supone el cuidado de las personas y los recursos personales y materiales con los que cuenta el cuidador. Esto le obliga a realizar un sobreesfuerzo que poco a poco va agotando sus fuerzas.

Algunas recomendaciones para el cuidador deben ser direccionadas a involucrar y comentar la evolución del paciente con sus familiares u otros cuidadores. Comunicar al resto de la familia sus sentimientos y sus temores para hacerles partícipes del problema, y evitar sentirse culpable cuando se dedique tiempo a sí mismo. Practicar hábitos saludables de alimentación, relajación y evitar el aislamiento social. En la medida de lo posible debe facilitar la autonomía de la persona enferma y adaptar el entorno para una convivencia que evite los peligros. Siempre debe procurar mantener una actitud positiva y buscar información con los profesionales de salud mental para ayudar a la persona enferma en las situaciones más estresantes.

En Socios En Salud tenemos en cuenta que el cuidador es parte importante en el proceso de tratamiento de persona que tienen un problema crónico de salud mental. Y en coordinación con el Ministerio de Salud tenemos un programa que fortalece la salud mental de los cuidadores. Con ellos realizamos Grupos de Ayuda Mutua; acompañamiento comunitario a las personas con problemas de salud mental para identificar dificultades durante su tratamiento; envío de mensajes de texto para recordatorio de sus consultas; y realizamos la gestión social, para que las personas puedan acceder a los servicios o programas del Estado.