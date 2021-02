Alfredo Guerreros: "Los investigadores principales somos los responsables de todo lo que pase en el ensayo clínico"

En entrevista con Encendidos, el doctor Alfredo Guerreros, médico neumólogo de Clínica Internacional e investigador principal de los ensayos clínicos fase 3 de la vacuna de Oxford/ AstraZeneca en el Perú, fue consultado si cuando recibieron el lote de productos para la investgación, además de las vacunas y placebos que son necesarios para su estudio, recibieron más productos.

"No, nosotros recibimos producto de investigación y cómo se conoce el producto que recibimos no sabemos si es vacuna o placebo. Es absolutamente ciego para nosotros, quién lo aplica y quién recibe. Entonces no, no recibimos nada extra", comentó.

Guerreros resaltó que "los investigadores principales somos los responsables de todo lo que pase en el ensayo clínico". Agregó que le parece sorprendente y que "no lo he visto antes en investigación".

"Creo tener una experiencia importante, de 20 años en este rubro de la investigación clínica. No sucede regularmente en una investigación como esta. Normalmente los laboratorios se limitan a enviar productos de investigación. En el caso de nosotros, ni los investigadores principales ni los participantes del equipo de investigación han podido acceder al producto de investigación, ni siquiera como voluntarios, ni siquiera en otro side", explicó.

Guerreros resaltó que como investigadores de un ensayo clínico, "nosotros tenemos que respetar estrictamente las condiciones de la investigación, las indicaciones, el centro donde se tiene que aplicar la investigación (inside), que es el lugar donde se aplica el producto de investigación, no se puede aplicar en otro lugar, hay que respetar las normas de conducta que nos dice los protocolos".

Además, que "si sobran productos de investigación, se devuelve por completo, revisado al detalle, todas y cada una de las dosis".