Alzheimer: ¿cuáles son las últimas novedades sobre el tratamiento y diagnóstico temprano de la enfermedad?

FDA retrasó la aprobación de un nuevo fármaco contra el alzhéimer



La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) retrasó la decisión de autorizar al laboratorio Eli Lilly a comercializar su nuevo fármaco donanemab para el tratamiento de pacientes con la enfermedad de Alzheimer temprana.



El doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP, dijo en la secuencia 'Espacio Vital' que la FDA ha tomado la decisión de convocar primero a una reunión de expertos externos para discutir la eficacia y seguridad del medicamento de dicho laboratorio.

"La noticia es que esta semana la FDA ha dicho 'no lo vamos a aprobar, lo vamos a llevar a otro consejo de expertos que nos ayuden a ver si vale la pena aprobarlo o no'. Esto obviamente ha frenado todo lo que iba a ser la aprobación de una primera medicina contra el alzhéimer que iba a mostrar algún tipo de efecto, sobre todo, al comienzo de la enfermedad", mencionó el especialista.

El Dr. Huerta indicó en RPP que, si bien los resultados de los ensayos clínicos "no eran increíblemente prometedores", el fármaco sí podría significar "algo" para ralentizar el deterioro cognitivo.

Un estudio recopiló los cambios en biomarcadores en los 20 años previos al diagnóstico del alzhéimer

Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine muestra que los primeros signos de alzhéimer podrían detectarse casi 20 años antes de que aparezcan los síntomas propios de la enfermedad.

Este estudio indica que, antes de que los signos del alzhéimer sean visibles (pérdida de memoria, dificultad para hablar, etc.), se producen variaciones en la concentración de determinadas proteínas (placas de beta amiloide y ovillos de proteína tau), así como alteraciones en el tejido cerebral que aparecen de forma secuencial y en etapas definidas.

Dicha investigación se llevó a cabo durante 20 años, desde enero del 2000 hasta diciembre del 2020 con una muestra escogida de hombres y mujeres de mediana edad, de unos 61 años, con un estado cognitivo normal al inicio del estudio.



