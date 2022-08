Anemia en niños: ¿Cómo prevenirla en este grupo?

La última Encuesta Demográfica de Salud (ENDES) 2021 del Ministerio de Salud, confirma que el 38.8% de niños menores de 6 años a nivel nacional sufre de anemia, una afección que es considerada un problema de salud pública y que durante años el Gobierno peruano lucha por disminuir.

Según explica el doctor Luis del Águila, subgerente de Bienestar de Pacífico EPS, “la anemia es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la hemoglobina, componente necesario en los glóbulos rojos, los cuales se encargan, transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo”.

La anemia puede tener diversas causas sin embargo la causa más frecuente, en niños y adolescentes es debido a un bajo consumo de hierro en la dieta. El especialista afirma que los principales síntomas son la fatiga, debilidad, latidos irregulares en el corazón, los niños con anemia también pueden presentar dificultades para la atención en el colegio o bajo rendimiento.

CONSEJOS PARA PREVENIRLA

Para evitar el desarrollo de la anemia, te presentamos estos cinco consejos que puedes poner en práctica para que tu hijo no sea parte de ese porcentaje de peruanos que la padece:

1. Ingerir alimentos con hierro. La falta de hierro es la principal causa por la que la anemia afecta nuestro cuerpo, es por ello que será importante su consumo. Entre los alimentos que podemos encontrar este elemento están: la sangrecita, el hígado, las carnes rojas y los pescados oscuros, pero también en algunos vegetales como las lentejas, los garbanzos y las habas.

2. Incorpora en tus alimentos cítricos. La vitamina C es importante porque facilita la absorción de hierro. Lo encontramos en frutas como las naranjas, las fresas, el aguaymanto, el camu camu, entre otros.

3. Incorpora actividad física en su rutina. Si tu menor hace ejercicio se encuentra por buen camino. El ejercicio favorece el crecimiento y desarrollo además nos permite identificar si presenta fatiga, signo clave en esta enfermedad. Si es una persona en reposo, será ideal alentar su desarrollo, con una hora de ejercicio al día.

4. Llévalo a su control de niño sano. No todos los niños van a presentar síntomas como los descritos arriba, realizar un control de hemoglobina te ayudará a detectar la anemia oportunamente. Acude siempre al centro de salud más cercano para que su cuidado sea velado por especialistas. Si cuentas con un seguro particular, no dudes en acudir. Es en ese punto donde Pacífico Salud, promueve su programa Tan Fuertes como el Hierro, proyecto que brinda a sus asegurados el cuidado y control de niños menores de 11 años diagnosticados con anemia.





