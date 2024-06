¿Cuál es la diferencia entre un medicamento y un suplemento?

El doctor Elmer Huerta es el consultor médico de RPP | Fuente: RPP

El doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP, comentó esta mañana en el programa Encendidos que los medicamentos son sustancias que son desarrolladas siguiendo un método científico que, generalmente, tarda alrededor de 10 a 15 años.



El especialista menciona que los medicamentos tienen que pasar por diversas fases de investigación antes de ser comercializados para los pacientes. En primer lugar, la molécula química se prueba en animales. Luego, se hacen pruebas en pequeños grupos de personas. Posteriormente, se hacen ensayos en grupos más grandes de individuos.



Después de ello, el laboratorio que ha desarrollado todo este proceso (cuya primera etapa dura como mínimo 8 años) solicita la aprobación del medicamento a una entidad reguladora. En el caso de Estados Unidos, la entidad encargada es la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y en el caso de Perú es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

Elmer Huerta precisa que un suplemento es completamente diferente a un medicamento, pues no necesita de pruebas científicas. "El suplemento no tiene absolutamente ninguna base científica de que funcione. Allí te pueden vender lo que sea diciendo lo que sea, mientras que el medicamento sí tiene base científica", sostiene.

Indica, además, que la FDA y la Digemid no ven nada de la parte científica de los suplementos. "La Digemid o la FDA lo que aprueba es que tengas un frasquito limpio, que la tapa esté bien puesta, que los letreritos estén bien pintaditos. Eso es lo que aprueba la Digemid", señala.



El consultor médico de RPP advierte que muchas empresas que fabrican suplementos se aprovechan de ciertos conocimientos científicos para hacer creer a las personas que tienen déficit de vitaminas o sustancias como calcio, hierro, magnesio o manganeso. Ello con la finalidad de vender sus productos suplementarios.



"El punto es que no hay ninguna prueba científica de que la mayor parte de la gente esté deficiente de calcio o esté deficiente de vitamina o magnesio. Lo que pasa es que los comerciantes se aprovechan diciendo 'esto es importante para la salud, por lo tanto mi producto va a darte lo que tú necesites y te va a prevenir enfermedades', pero no entienden que la gente no necesita eso", dice Elmer Huerta.



En esa línea, el doctor recalca que el mejor suplemento de la persona es el desayuno, el almuerzo y la cena que se consume diariamente. "Preocúpate por tener un desayuno balanceado, un almuerzo balanceado y una cena balanceada. Ahí esta todo lo que el organismo necesita para funcionar bien", resalta.



