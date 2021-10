¿Cuándo empezaron los movimientos antivacunas?

En una reciente publicación del portal Medscape, un grupo de historiadores hace un recuento sobre el inicio de los movimientos antivacunas. El doctor Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, comenta que “todo lo que estamos viviendo en este momento, como grupos opuestos a la pandemia, grupos que cuando apareció la vacuna de la polio no querían vacunar a sus hijos, grupo que en los años 70 se oponían a la vacunación contra la viruela, todo es igual a lo que estamos viviendo en este momento”.

“Los analistas encuentran que la Sociedad Antivacuna de Estados Unidos fue fundada en 1879 y ellos tenían una agenda de campaña en contra de la vacunación contra la viruela en esa época. Su lema era: la libertad no puede ser otorgada, debe ser tomada. Todo lo que escuchamos y consideramos como grupos antivacunas ahora, estaban en 1879. Obviamente en esa época, esos grupos antivacunas de Estados Unidos cuestionaban y decían que la ciencia no valía”, comenta Huerta.

En la publicación menciona que incluso se acusaba a los que ocupaban cargos políticos y a las farmacéuticas y a los grandes intereses económicos ya que “querían tomar el poder”. Eso pasaba en 1889 y el discurso de los movimientos antivacunas parecen no haber cambiado mucho desde esos tiempos.

DIFERENCIAS

La publicación menciona que entre las principales diferencias de esa época con la de ahora resaltan los medios sociales.

“Lo que en esa época era un grupo y otro grupo y no había internet, redes sociales ni TV, eran grupos que se reunían en pueblos y lo que hacían los gobiernos en pro de la salud pública era lo que quedaba y eso se así. Así se erradico la polio y la viruela. En la actualidad no pasa así. Ahora, 12 profesionales de la salud son responsables del 65% de las noticias falsas con los medios sociales como whastapp y Facebook. Lo que se dice es que si esos grupos (en 1889) hubiesen tenido las redes sociales, todavía veríamos miles de niños con polio, la viruela estaría entre nosotros llevándose la vida de miles de personas porque no hubiera sido posible erradicar ni la polio ni la viruela por estos grupos antivacunas”, añade.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.





NUESTROS PODCASTS

Espacio Vital

¿Qué relación tiene Idaho en Estados Unidos con el Perú respecto a la pandemia de la Covid19?





El Dr. Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, comenta que, en Idaho, Estados Unidos, debido al altísimo número de casos y hospitalizaciones, se decretó un decreto para racionar cuidados hospitalarios y de cuidados intensivos. ¿Qué relación tiene esto con el Perú?