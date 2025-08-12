Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Innovación en salud visual: Estados Unidos aprueba gotas contra la presbicia para poder ver de cerca sin lentes

La FDA aprueba aceclidina, gotas oculares para tratar la presbicia y mejorar la visión de cerca sin lentes
La FDA aprueba aceclidina, gotas oculares para tratar la presbicia y mejorar la visión de cerca sin lentes | Fuente: Freepik
Carlos Rodríguez

por Carlos Rodríguez

·

La FDA dio luz verde a VIZZ, las primeras gotas oculares con aceclidina que prometen hasta 10 horas de visión nítida de cerca sin necesidad de gafas, ofreciendo una alternativa a los métodos tradicionales.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Medicina
00:00 · 02:30

La presbicia es una condición ocular común que generalmente afecta a alrededor del 80 % de la población con el paso de los años. Relacionada directamente con el envejecimiento, dificulta la visión de cerca y obliga a las personas a alejar los objetos o a usar lentes para leer o realizar tareas que requieren enfoque próximo.

Bajo este contexto, en un hecho histórico para la salud ocular, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó VIZZ (aceclidina al 1,44%), las primeras y únicas gotas oculares basadas en este compuesto para tratar la presbicia.

Desarrollado por la farmacéutica estadounidense LENZ Therapeutics, estas gotas oculares prometen mejorar la visión cercana hasta por 10 horas con una sola aplicación diaria, ofreciendo la oportunidad de poder prescindir de alternativas como lentes.

Según explicó el doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, la aceclidina actúa contrayendo de forma selectiva la pupila, produciendo un “efecto estenopéico” o pinhole: al reducir su diámetro a menos de 2 mm, aumenta la profundidad de foco y permite ver de cerca con nitidez sin comprometer la visión lejana.

Estados Unidos aprueba las primeras gotas oculares contra la presbicia
Estados Unidos aprueba las primeras gotas oculares contra la presbicia | Fuente: RPP

Seguridad, costo y disponibilidad

La aprobación se sustenta en tres estudios que demostraron mejoras en solo 30 minutos, con un efecto sostenido durante gran parte del día. Los eventos adversos más reportados fueron dificultades para conducir y ajustar su visión en ambientes oscuros, irritación ocular leve, visión tenue y dolor de cabeza, la mayoría transitorios.

Además, el costo puede ser un factor a considerar, ya que se estima que el precio de estas gotas ronda los 80 dólares mensuales, lo que puede resultar oneroso para algunas personas comparado con el precio accesible de los lentes de lectura de venta libre.

LENZ Therapeutics prevé que las primeras muestras estén disponibles en octubre de 2025 y que el producto llegue a las farmacias estadounidenses a finales de año. A pesar de las limitaciones, VIZZ marca un antes y un después en el tratamiento de la presbicia, ofreciendo una alternativa a los métodos tradicionales.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Te recomendamos

Espacio Vital

Salud mental en el Perú: derechos, brechas y barreras invisibles

La cobertura en salud mental en el Perú ha avanzado, pero aún enfrenta grandes retos. El Dr. Elmer Huerta conversa con el Dr. Alfredo Sobrevilla Ricci, gerente general de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud, sobre la ampliación del PEAS para incluir todos los diagnósticos de salud mental, la escasez de profesionales y las barreras que impiden un tratamiento continuo. Un análisis claro y urgente sobre cómo lograr un acceso real y sostenido a la atención en salud mental.
Espacio Vital
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Presbicia aceclidina salud ocular

Más sobre Salud

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA