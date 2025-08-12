Innovación en salud visual: Estados Unidos aprueba gotas contra la presbicia para poder ver de cerca sin lentes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presbicia es una condición ocular común que generalmente afecta a alrededor del 80 % de la población con el paso de los años. Relacionada directamente con el envejecimiento, dificulta la visión de cerca y obliga a las personas a alejar los objetos o a usar lentes para leer o realizar tareas que requieren enfoque próximo.

Bajo este contexto, en un hecho histórico para la salud ocular, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó VIZZ (aceclidina al 1,44%), las primeras y únicas gotas oculares basadas en este compuesto para tratar la presbicia.

Desarrollado por la farmacéutica estadounidense LENZ Therapeutics, estas gotas oculares prometen mejorar la visión cercana hasta por 10 horas con una sola aplicación diaria, ofreciendo la oportunidad de poder prescindir de alternativas como lentes.

Según explicó el doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, la aceclidina actúa contrayendo de forma selectiva la pupila, produciendo un “efecto estenopéico” o pinhole: al reducir su diámetro a menos de 2 mm, aumenta la profundidad de foco y permite ver de cerca con nitidez sin comprometer la visión lejana.

Estados Unidos aprueba las primeras gotas oculares contra la presbicia | Fuente: RPP

Seguridad, costo y disponibilidad

La aprobación se sustenta en tres estudios que demostraron mejoras en solo 30 minutos, con un efecto sostenido durante gran parte del día. Los eventos adversos más reportados fueron dificultades para conducir y ajustar su visión en ambientes oscuros, irritación ocular leve, visión tenue y dolor de cabeza, la mayoría transitorios.

Además, el costo puede ser un factor a considerar, ya que se estima que el precio de estas gotas ronda los 80 dólares mensuales, lo que puede resultar oneroso para algunas personas comparado con el precio accesible de los lentes de lectura de venta libre.

LENZ Therapeutics prevé que las primeras muestras estén disponibles en octubre de 2025 y que el producto llegue a las farmacias estadounidenses a finales de año. A pesar de las limitaciones, VIZZ marca un antes y un después en el tratamiento de la presbicia, ofreciendo una alternativa a los métodos tradicionales.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis