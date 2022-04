Parkinson: Consejos para mantener la salud de los pacientes que padecen esta enfermedad

Noticia relacionada

El Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta la capacidad para controlar los movimientos, se estima que muchos de sus síntomas suelen presentarse de manera gradual y empeoran con el pasar del tiempo. Antes de la aparición de este padecimiento es recomendable mantener una dieta saludable.

Si tiene la enfermedad de Parkinson (EP), es posible que se sienta abrumado por los consejos dietéticos. Algunas fuentes pueden indicarle que coma ciertos alimentos y evite otros. Algunos incluso pueden afirmar que los alimentos específicos son curas milagrosas para sus síntomas. ¿Cómo sabes qué creer?

Parte de la información sobre la enfermedad de Parkinson y los alimentos está basada en investigaciones desactualizadas o inexactas, o puede que no tenga ninguna ciencia que la respalde. Sin embargo, hay algunos consejos sólidos cuando se trata de su dieta, el doctor especialista Michal Gostkowoski comparte alguno de ellos.

Consejos de dieta saludable para pacientes con Parkinson

1. No comer habas: Este alimento contiene un aminoácido conocido como levodopa. La levodopa es un ingrediente activo en algunos medicamentos para el Parkinson. Parece una buena razón para comer muchas habas, pero la cierto es que necesitarías ingerir una gran cantidad de este alimento para igualar a los que hay en los medicamentos.

2. Coma muchas proteínas, pero no con medicamentos de levodopa: Si está tomando un medicamento con levodopa, su médico puede indicarle que evite consumirlas con proteínas. Tanto la proteína animal como la vegetal pueden interferir con la absorción de los medicamentos que contienen levodopa.

Sin embargo, esto no significa que deje de consumirla, solo hay que ser estratégico con el tiempo, “No tome medicamentos de levodopa con las comidas”, manifiesta el Dr. Gostkowski, especialista de la Clínica Cleveland. “Es mejor tomarlo con el estómago vacío, ya sea 30 minutos antes de la comida o una hora después de comer”.

3. Aumente el consumo de fibra: Una dieta rica en fibra es una forma comprobada de evitar el estreñimiento, un problema común para las personas con Parkinson. A juicio del experto, “el Parkinson puede ralentizar los intestinos y causar estreñimiento.” “La fibra ayuda a mantener las cosas en movimiento.” Hay muchos alimentos ricos en fibra, así que elige tus favoritos. Las mujeres deben apuntar a 25 gramos de fibra por día y los hombres deben consumir 38 gramos.

4. Beba mucha agua: La fibra por sí sola no resolverá un problema de estreñimiento, por ello beber mucha agua es fundamental. “Bebe varios vasos de agua al día”, “El estreñimiento es peor cuando no hay suficiente agua en los intestinos.” Y concéntrese en el agua pura, no en otras bebidas. “Líquidos como el café o las bebidas deportivas no son iguales al agua. Beba de seis a ocho vasos de agua al día, sin agregar nada,” afirma el doctor.