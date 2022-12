Resumen 2022: Edición genética y más avances tecnológicos y médicos que vimos este año

Durante el tercer año de la pandemia de la COVID-19, la tecnología ha seguido sorprendiendo con su avance en el campo médico. Desde el desarrollo de vacunas para diversas enfermedades hasta hitos como la creación de herramientas para editar genes, estos es lo que se ve sobre los avances en este 2022.

El médico cirujano y PhD Julio Valdivia, director del Departamento de Bioingeniería y del Centro de Investigación en Bioingeniería de UTEC, comentó que “el COVID-19 nos ha traído, digamos, un punto de quiebre en el tema de avances tecnológicos de la medicina y la biotecnología”.

“El primer gran avance es que por primera vez estamos utilizando tecnología del ARN mensajero para generar vacunas que ya se están utilizando en humanos, normalmente esto no se hacía, en algunos casos llegaron a animalitos, pero no a humanos. Ese es un gran avance. Es más, están generando nuevas vacunas con esa tecnología para otras enfermedades, por ejemplo, hay pruebas ya para VIH/ Sida”, agregó.

Además sostiene que “la plataforma multi ómica [análisis biológico que identifica información de los genomas dependiendo de las proteínas de sus secuencias] de grandes cantidades de datos en genética están ayudando a tratamientos mucho más puntuales, la tecnología CRISPR, que es muy conocida para edición genética está teniendo mucho más realce, va teniendo mejor control, herramientas y ocasionan algunos problemas, pero que ahora, este año, se ha visto un gran avance, enorme, con esta nueva tecnología, que realmente está cambiando las cosas”.

En el caso de tratamientos ante altos niveles de colesterol, “las nuevas tecnologías como la de nuestro partner Cleveland Clinic, ha sacado una proteína que parece bajar los niveles de LDL colesterol. También hay avances en el desarrollo de una nueva droga diseñada en Cleveland Clinic que ayuda a la diabetes tipo 2, trata de ayudar a que la hemoglobina, que normalmente se llena de glucosa, se glicosila y se reduzca en número de concentración”, agrega.

En relación al tratamiento de enfermedades oncológicas, la doctora Rossana Ruiz, oncóloga y docente de medicina de la Universidad Científica del Sur, menciona que “nos encontramos viviendo una etapa muy importante para esa rama de la medicina, en la que gracias a los conocimientos crecientes en biología molecular, inmunología y genética, cada vez es más grande el número de pacientes que se beneficien de tratamientos personalizados”.

“Ahora es posible analizar el material genético del cáncer, los tumores, e incluso en una muestra de sangre. Esto nos permite conocer las vulnerabilidades de cada tumor y así diseñar estrategias de tratamiento dirigido, ya sea a marcadores de células tumorales o diseñar tratamientos que potencien el sistema inmune. Todo esto con el objetivo de conseguir mejores respuestas, más duraderas, una mejor supervivencia y una mejor calidad de vida”, sostiene.

La especialista añade que “estas innovaciones tienen aplicación no solo para el tratamiento, sino que también se venga investigando su uso para la detección temprana del cáncer”. “La investigación en cáncer no descansa y promete seguir cambiándole la cara a esta enfermedad”, afirma.

Por su parte, Geraldine Guzmán, coordinadora de la carrera de Obstetricia y especialista en Salud Pública en UPN, con experiencia impulsando la innovación, salud digital y la implementación de proyectos de e-health y Ed-Tech, resalta que en el entorno sanitario, las innovaciones tecnológicas están marcando la pauta en los nuevos modelos de atención y cuidado de personas, con mejoras en el acceso, disminución en los tiempos de espera y menores costos.

“La innovación médica promete nuevas formas de prevenir, diagnosticar y supervisar los problemas de salud. Asimismo, plantea el desarrollo de nuevos medicamentos para abordar los tratamientos de enfermedades. En ese sentido se destaca el uso de las TICs y los sistemas de inteligencia artificial como es el caso del internet de las cosas médicas y esto apunta a la medicina de precisión”, comenta.

Guzmán sostiene que la medicina de precisión “integra la información clínica, marcadores biomoleculares, el ambiente social y laboral, que se conoce como la epigenética, la nutrigenómica e inclusive estilos de vida”.

“Esto nos va a permitir decisiones terapéuticas de forma especializada en función de las características genómicas o moleculares de cada paciente”, finaliza.

A continuación, algunos de los avances médicos que vimos en el 2022:

VACUNA CONTRA LA MALARIA

La creación de la vacuna contra la malaria RTS.S ha revolucionado más que con solo su ingreso en el campo de las inmunizaciones: los anticuerpos inducidos pueden unirse fuertemente a otros antígenos, protegiendo más frente a esa enfermedad.

La vacuna RTS.S es la primera contra esta enfermedad recomendada para usarse en población infantil. La vacuna contiene un fragmento de la proteína CSP. Los resultados mostraron que en individuos vacunados, o al menos un grupo de ellos, hay un aumento considerable en la reactividad de anticuerpos.

CULTIVO DE LECHE MATERNA

La empresa Biomilq desarrolló en laboratorio leche materna, con la intención de crear una alternativa nutricional para algunos bebés que pueda asemejarse con la leche humana, un objetivo que no pretende sustituirla sino ser una opción en caso de que la madre no produzca suficiente leche para el bebé, entre otros casos. Dicha leche aún no está lista para comercializarse.





EDICIÓN GENÉTICA

Una nueva técnica fue presentada en 2022 y se suma a las herramientas de edición genética denominadas CRISPR y cuya principal función es la de arrastrar y soltar secciones de ADN en un genoma.

Dicha herramienta se usaría para cortar y sustituir genes con problemas. El riesgo: cadenas de ADN pueden romperse en el proceso.





TRASPLANTE DE CORAZÓN DE CERDO A PACIENTE FALLECIDO

En julio pasado, un grupo de cirujanos de la New York University Langone Health logró trasplantar el corazón de un cerdo modificado genéticamente a un paciente fallecido como parte de una investigación. Este es el primer procedimiento de ese tipo siendo un gran avance en el camino de conseguir órganos de animales no humanos que puedan ser modificados y posteriormente utilizados a seres humanos.

Dicho procedimiento se dio en un paciente de 72 años que fue declarado con muerte cerebral y cuya familia donó su cuerpo para el estudio.





PRUEBA PARA TRATAR EL CÁNCER COLORRECTAL

Entre los avances médicos para dar enfrentar enfermedades oncológicas, un grupo de investigadores australianos presentó en un congreso una prueba que busca reducir el número de intervenciones para tratar el cáncer colorrectal. El método se denomina “biopsia líquida”, en el que se detectan partes del ADN del tumor y se puede identificar si se necesitará quimioterapia o no.

