Aixa Vigil se confiesa: "Toda mi vida he sido hincha de Universitario"

Aixa Vigil es una de las voleibolistas peruanas más importantes de los últimos años. Su salida de Alianza Lima, para recalar en San Martín, generó un revuelo en la Liga Peruana de Vóley. De hecho, fue silbada por los hinchas blanquiazules cuando su equipo enfrentaba a Rebaza Acosta.

En conversación con el diario El Comercio, la seleccionada nacional aseguró que su salida del equipo de La Victoria es un capítulo cerrado en su vida y confesó que es hincha de Universitario.

"He jugado en un equipo con una hinchada tan grande, pero creo que ya es un capítulo en mi vida que lo cerré", indicó en un primer momento.

"Todo el mundo sabe que soy hincha de la 'U'. Toda la vida he sido hincha de ese equipo y ahora nada me compromete decirlo", complementó.

Aixa Vigil y su llegada a la San Martín

Sobre su llegada a la San Martín, Vigil indicó que la han recibido bien y que ha encontrado en Guilherme Schmitz a un técnico que le "gusta enseñar".

"Estuve ansiosa y emocionada porque es un equipo nuevo. Me recibieron superbién, me integré bien al grupo y creo que estamos trabajando de menos a más", dijo al inicio.

"Estoy contenta con el cuerpo técnico. El profe no está ayudando bastante a seguir creciendo. He encontrado una forma nueva de entrenar. El profe Guilherme (Schmitz) es un técnico que sabe mucho, le gusta enseñar y la forma en la que a él le gusta que su equipo juegue es diferente", finalizó.