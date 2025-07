"Donde tu corazón eligió estar": San Martín rompe el mercado y ficha a Aixa Vigil, bicampeona con Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Y se hizo oficial. San Martín da que hablar en el mercado de fichajes y anunció la incorporación de la jugadora nacional Aixa Vigil, que hace unas semanas destacó en el subcampeonato de la Selección Peruana en la Copa América de Vóley.

A través de una publicación en Instagram, el cuadro 'santo' le dio la bienvenida a Vigil, que en las últimas temporadas destacó en la liga nacional al consagrarse bicampeona con Alianza Lima.

"Donde tu corazón eligió estar", fue el mensaje de San Martín acompañado de una foto de Aixa Vigil con su nueva camiseta luego de su inesperada salida del cuadro blanquiazul, que a fines de años afrontará el Mundial de Clubes.

La publicación de San Martín no pasó desapercibida por los seguidores de la deportista de 23 años, que apoyaron su nueva etapa. "Un buen refuerzo, para adelante", "Ahí serás titular todos los partidos" y "Éxitos y demuestra lo que vales", fueron los comentarios de los cibernautas.

En otra publicación, Vigil aparece en un video en el cual afirma que se "encuentra en su nueva casa".

Aixa Vigil no descarta volver a Alianza en el futuro

Aixa Vigil se emocionó hasta las lágrimas respecto a su controvertida salida de Alianza Lima, bicampeón nacional y que disputará el próximo Mundial de Clubes.

Hace unos días en una entrevista a Latina, la nueva contratación de San Martín señaló que los hinchas blanquiazules aún la quieren y que sabe que en el futuro volverá a Alianza Lima.

"Estoy muy agradecida, hay muchos hinchas que todavía me apoyan y que me dicen que me van a acompañar en el equipo que este. Ellos me quieren de vuelta y sé que en algún momento volveré a Alianza. Tuvimos triunfos importantes", señaló muy emocionada.