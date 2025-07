Se emociona: Aixa Vigil dice que un día volverá a Alianza Lima y explica por qué no le respondió a Cenaida Uribe

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aixa Vigil volvió a hablar tras su buena actuación con Perú en la Copa América de Vóley 2025. Además, se emocionó hasta las lágrimas respecto a su controvertida salida de Alianza Lima, bicampeón nacional y que disputará el próximo Mundial de Clubes.

La inminente contratación de San Martín señaló que los hinchas blanquiazules aún la quieren y que sabe que en el futuro volverá a Alianza Lima.

"Estoy muy agradecida, hay muchos hinchas que todavía me apoyan y que me dicen que me van a acompañar en el equipo que este. Ellos me quieren de vuelta y sé que en algún momento volveré a Alianza. Tuvimos triunfos importantes", señaló muy emocionada.

La deportista de 23 años no ocultó que le costará jugar en contra de Alianza en la Liga Peruana de Vóley.

"Sé que son hinchas, pero no lo sigo solo por mí, porque algunas compañeras han sido atacadas en las redes sociales. Pero somos deportistas y no merecemos trabajar en un solo lugar. Estoy agradecida con ellos, espero que sigan disfrutando el deporte y que me va a costar mucho tenerlos en contra", agregó Vigil a Latina.

Respuesta a Cenaida Uribe

Aixa Vigil fue criticada por Cenaida Uribe, jefe de equipo de vóley de Alianza, una vez que se confirmó que no continuaría en el bicampeón del campeonato nacional.

"Ella ya tenía decidido irse. Después me enteré de que había firmado hace 15 días y, obviamente, me mortificó (...) Lo único que me molesta es que ya había firmado hace 15 días, y me estuvo meciendo los últimos 15 días. 'Igual se puede cancelar, o sea, anular', me dijo. Entonces, me dio la razón, sí había firmado hace 15 días y ya está", expresó en ‘Saque y Punto’ hace una semanas.

Ahora, Vigil explicó por qué no salió al frente a dar sus razones. "No voy a caer en polémicas. Voy a ser lo más sincera posible: cuando salieron esas entrevistas o esas declaraciones, mi teléfono reventó. Me llamaron periodistas por todos lados, y dije que no estaba lista para hablar, no voy a caer en esos juegos", contó.