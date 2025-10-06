Cenaida Uribe reveló que la FPV le debe a Alianza Lima cerca de medio millón de soles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No se guardó nada. Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, reveló que la Federación Peruana de Vóley (FPV) les debe cerca de medio millón de soles.

En conversación con Puro Vóley, la dirigente indicó que la deuda con la institución viene desde el año 2021, cuando Gino Vega ya era presidente de la entidad.

"Sí, nos deben 490 mil soles. Entonces, cómo es que tú mandas dentro de las bases un documento o firmes un compromiso que no tienes ninguna deuda con las jugadoras si la Federación nos debe a nosotras medio millón de soles. No tiene sentido. Corresponde al año 2021, 2022 y 2023, me parece, cuando ya era presidente Gino Vega", indicó Uribe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿FPV tiene compromiso de pagar la deuda?

Al ser consultada sobre si la FPV se ha contactado con el club para pagar la deuda, indicó que han tenido cuatro reuniones desde que está en el equipo, pero aún no ha llegado a un acuerdo.

"Yo tengo en Alianza tres años, el 15 de noviembre cumplo 3 años y nos hemos reunido unas cuatro veces. La primera vez fue 'no les vamos a pagar, no tenemos la plata'. La segunda, nos dijeron que iban a hacer un plan de pago. Eso fue el año pasado, y hasta ahora cero. Y como entrenamos en Videna, dijimos 'cóbrame la cancha y descuéntame de lo que me debes', pero no, nunca, nos descontaron de la taquilla. Así que este año se va a dar eso: nos van a descontar de los que nos deben", aseveró.

Por último, reveló que la FPV le cobra 120 soles la hora para que puedan entrenar en Videna, algo que no se veían en anteriores presidencias.

"Sí, claro, pagamos 120 soles la hora. A nosotros nos cobra, pagamos, y si usamos dos canchas, pago por dos canchas. En la época de Linares nos daban tres veces por semana para entrenar. Con esta Federación nada es gratis", finalizó.