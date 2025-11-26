Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Atención, Alianza Lima: capitana del campeón de la Champions League de Asia no jugará el Mundial de Clubes de Vóley

Karyna Denysova, MVP de la última Champions de Asia, no jugará el Mundial de Clubes
Karyna Denysova, MVP de la última Champions de Asia, no jugará el Mundial de Clubes | Fuente: Instagram | Fotógrafo: vc_zhetysu
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Karyna Denysova, quien fue considerada MVP de la Champions League de Asia, tuvo que romper su contrato con VC Zhetysu debido a una lesión que requiere cirugía y no jugará el Mundial de Clubes de Vóley.

Alianza Lima se enfrentará al VC Zhetysu en la fase de grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025 que se disputará en Sao Paulo, Brasil.

El cuadro kazajo es uno de los favoritos del torneo, ya que llega como campeón actual de la Champions League de Asia. Sin embargo, acaba de sufrir un gran revés de cara al campeonato internacional.

Y es que Karyna Denysova, una de sus principales figuras, no ha sido inscrita para el torneo. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el cuadro asiático informó que, tras tres años de contrato, la capitana de la Selección de Ucrania deja el club, dejando en su camino varios títulos.

"El contrato de nuestra capitana Karina Denisova, que jugó tres temporadas en la Liga de Campeones de Asia y el campeonato nacional, terminó", escribió.

De acuerdo con medios asiáticos, Karyna Denysova deja el club para someterse a una operación en la rodilla, dejándola fuera del Mundial de Clubes de Vóley.

La ucraniana fue la pieza clave de la clasificación al torneo, siendo considerada MVP de la Champions League de Asia, así como mejor atacante. 

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Grupo A

  • Osasco Sao Cristovao (Brasil)
  • Savino Del Bene Scandicci (Italia
  • Alianza Lima (Perú)
  • VC Zhetysu (Kazajsitán)

Grupo B

  • Imoco Conegliano (Italia)
  • Dentil Praia (Brasil)
  • Orlando Valkyries (Estados Unidos)
  • Zamalek (Egipto)

Mundial de Clubes Femenino de Vóley: últimas campeonas

  • 2024: Prosecco Doc Imoco Coneglaino (Italia)
  • 2023: Eczacibasi Dynavit (Turquía)
  • 2022: Imoco Volley Conegliano (Italia)
  • 2021: VakifBank Spor Kulubu (Turquía)
  • 2019: Imoco Volley Conegliano (Italia)
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Mundial de Clubes de Vóley Mundial de Clubes de Vóley 2025 Alianza Lima VC Zhetysu Karina Denisova

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA