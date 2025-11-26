Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Con todas sus estrellas: Alianza Lima presentó su lista de convocadas para el Mundial de Clubes de Vóley

Alianza Lima presentó su lista de convocadas para el Mundial de Clubes de Vóley
Alianza Lima presentó su lista de convocadas para el Mundial de Clubes de Vóley | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @AlianzaLimaVB
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

FIVB publicó la lista de 15 jugadoras inscritas por Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2025.

Cada vez falta menos. La Federación Internacional del Vóley (FIVB) publicó la lista de jugadores de Alianza Lima que serán consideradas para el Mundial de Clubes de Vóley que se disputará en Brasil.

A través de su página web, la entidad informó que el cuadro de La Victoria dio una lista con 15 nombres, donde destacan Clarivett Yllescas e Ysabella Sánchez.

Además, han sido incluidas las seis extranjeras con las que cuenta el plantel: Maeva Orlé (Francia), Elina Rodríguez (Argentina), Meegan Hart (Estados Unidos), Janiz Féliz (República Dominicana) María Alejandra Marín (Colombia) y Doris Manco (Colombia).

Alianza Lima se encuentra en el grupo A del Mundial de Clubes de Vóley junto con Osasco (Brasil), Savino Del Bene Scandicci (Italia) y VC Zhetysu (Kazajsitán).

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Lista de convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley

Exterior: Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Nayeli Yabar, Ysabella Sánchez, Maeva Orlé (Francia) y Elina Rodríguez (Argentina)

Central: Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas y Meegan Hart (Estados Unidos).

Opuesta: Janiz Féliz (República Dominicana).

Armadora: María Alejandra Marín (Colombia) y Doris Manco (Colombia).

Líbero: Zahira Quiñe y Esmeralda Sánchez.

¿Cuándo se disputará el Mundial de Clubes Femenino de Vóley 2025?

De acuerdo con el calendario de la Federación Internacional de Vóley (FIVB), el Mundial de Clubes Femenino se disputará del 9 al 14 de diciembre del 2025 en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Alianza Lima Mundial de Clubes de Vóley Mundial de Clubes de Vóley 2025

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA