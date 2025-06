"Sus palabras eran hirientes": Fabiana Távara reveló el duro momento que vivió con extécnico de Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima selló una gran campaña al lograr el bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley al superar en la gran final a Regatas Lima. El equipo victoriano tuvo un gran rendimiento en el momento decisivo del campeonato, bajo la batuta del argentino Facundo Morando.

Morando, de 37 años, llegó a tomar las riendas de Alianza después de la salida del brasileño Paulo Milagres, que llegó al Perú con un buen cartel tras dirigir en su país y en clubes de Rumanía y Polonia. Sin embargo su etapa finalizó a fines de marzo y ahora meses después se conoció que no tuvo una relación ideal con parte de las jugadoras.

Fabiana Távara aseguró que en varias momentos del año Paulo Milagres les quebró la confianza y hasta hizo comentarios ofensivos.

"Cada chica es un mundo diferente. La manera del profesor, al tratar de llegar a nosotras, era igual para todas porque no era tan carismático como lo es Facundo ahora. Entonces, sus actitudes y sus palabras a veces eran hirientes y nos hizo perder la confianza a todas", manifestó en diálogo con La Cátedra Deportes.

"En mi caso, es un 50-50. La pasé mal con el profesor, pero me enseñó bastante. Clarivett justo me dijo que 'Paulo fue tu Natalia Málaga'. Yo nunca entrené con Natalia Málaga, pero sé cuál es su carácter. Paulo era similar... Fuera de todos los malos ratos que pasamos, la verdad que le agradezco porque me enseñó un montón y me ayudó a formar mi carácter", culminó.

Deja Alianza Lima y se va a Estados Unidos

Fabiana Távara confirmó que no formará parte de Alianza Lima para el Mundial de Clubes, debido que se va a estudiar a Estados Unidos.

“Me voy a Estados Unidos a jugar, me voy al Central Arizona College, donde voy a hacer mis dos primeros años y después transferirme a una de las universidades que siempre he soñado, me estoy yendo a Estados Unidos, persiguiendo mi sueño que siempre he tenido desde muy pequeña, la admiración que siempre he tenido a la Liga Universitaria, es una muy buena liga, tiene equipos muy competitivos, y las chicas que juegan ahí, la mayoría termina en Europa. Eso es lo que estoy aspirando, no es que quiera dejar Alianza, no me gustaría, Alianza siempre va a tener mi corazón entero, pero siento que es momento para crecer y tener más oportunidades”, culminó.