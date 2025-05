Marina Scherer fue anunciada como nuevo fichaje de club español: "Una jugadora de nivel estratosférico"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marina Scherer se proclamó bicampeona de la Liga Peruana de Vóley con Alianza Lima, tras lo cual la brasileña tomó la decisión de alejarse del cuadro blanquiazul para afrontar nuevos retos.

Scherer (30), que fue vital para que Alianza Lima se lleve el bicampeonato, volverá a Europa; ya que fue anunciada como nuevo fichaje del JAV Olímpico, de la Superliga Femenina de Vóley en España.

"Es un auténtico honor presentar a nuestra nueva jugadora… ¡Marina Scherer! Una jugadora de nivel estratosférico, cuyo talento, potencia y visión de juego nos harán vivir momentos inolvidables", publicó el cuadro ibérico.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

BIENVENIDA, MARINA SCHERER 🇧🇷🔥



Es un auténtico honor presentar a nuestra nueva jugadora… ¡MARINA SCHERER! Una jugadora de nivel estratosférico, cuyo talento, potencia y visión de juego nos harán vivir momentos inolvidables. Su llegada no es solo un refuerzo: es un espectáculo… pic.twitter.com/EsBa5WtesJ — CV JAV Olímpico (@cvjavolimpico_) May 31, 2025

Marina Scherer, de Alianza Lima a JAV Olímpico

El cuadro español destacó su paso por Alianza Lima, con el que se coronó bicampeona, el pasado 25 de mayo.

"Viene de firmar una temporada brillante en la exigente liga peruana, donde defendió los colores del histórico Alianza Lima. Con el cuadro blanquiazul no solo se convirtió en referente indiscutible, sino que fue pieza clave para lograr el bicampeonato", indicaron.

Por último, en el JAV Olímpico esperan que Marina Scherer siga a gran nivel para lograr los objetivos en tierras españolas.

"Dejó una huella imborrable, y ahora llega para escribir una nueva historia con nosotros. Es sinónimo de clase, poder y pasión por el voleibol. Olimpilocos, el espectáculo está garantizado", añadieron.

Hay que tener en cuenta que su nuevo elenco ha sido campeón de la primera española, en tres ocasiones: 2020-21, 2022-23 y 2023-24.

Lo que dijo Marina Scherer

Previamente, en conversación con RPP, Marina Scherer había confirmado que su marcha de Alianza Lima se dio para llegar a un conjunto del Viejo Continente.

"La gente sabe que no me quedo, pero el club ha respetado el proceso. No será en ninguno de los equipos que jugué anteriormente (Aguere Laguna y FC Elche) que he jugado. Y sí será en un equipo de la primera de España", sostuvo la voleibolista.

NUESTROS PODCAST

Green Card: Requisitos clave para obtener la ciudadanía en EE.UU.

En este episodio de El Club de la Green Card, repasamos los requisitos que debe cumplir un residente con Green Card para solicitar la ciudadanía americana. Edad mínima, conducta moral, inglés y residencia continua: esto es lo que debes saber para iniciar tu camino a la naturalización.