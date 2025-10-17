En remplazo de Timm: Alianza Lima anunció el fichaje de la central estadounidense Meegan Hart

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un nuevo nombre se suma a las filas del bicampeón nacional. Alianza Lima anunció el fichaje de la central estadounidense Meegan Hart, quien se suma al plantel de vóley para afrontar en esta temporada la Liga Peruana, el Mundial de Clubes y el Sudamericano de Clubes.

“Meegan Hart es nueva voleibolista de Alianza Lima. ¡Bienvenida!”, publicó el conjunto blanquiazul en sus redes sociales.

Meegan Hart, de 26 años, se desempeña en la posición de bloqueadora central y tiene 1.89 metros de estatura. La estadounidense llega al Perú procedente del Nuvolì AltaFratte Padova de la Serie A2 de Italia.

Tras formarse a nivel universitario en Estados Unidos, Hart también ha pasado por las ligas de Chipre y Filipinas.

La jugadora ocupará el puesto que deja la portuguesa Aline Timm.

Con Meegan Hart, los refuerzos extranjeros de Alianza Lima para esta temporada son Sandra Ostos, María Alejandra Marín (Colombia), Doris Manco (Colombia), Yanlis Féliz (República Dominicana) y Elina Rodríguez (Argentina).

Ellas serán presentadas en La Noche Blanquiazul 2025, a realizarse el 25 y 26 de octubre en el Coliseo Dibós. Alianza contará con la participación en su evento de Regatas Lima, Fluminense de Brasil y River Plate de Argentina.

Alianza Lima hace oficial la salida de Aline Timm

Alianza Lima dio a conocer este viernes de manera oficial que la central portuguesa Aline Timm (36 años) no continuará en el plantel. La voleibolista no cumplió las expectativas en La Victoria y se llegó a un acuerdo.

“Aline Timm no continuará formando parte del plantel, tras poner fin a su vínculo contractual por decisión personal y mutuo acuerdo con la institución.

Desde el Club Alianza Lima agradecemos a la jugadora por su contribución y extendemos nuestros más sinceros deseos de éxito en sus futuros proyectos”, señaló el conjunto íntimo en sus redes sociales.

Plantel de Alianza Lima Vóley para la temporada 2025-26

Armadoras: María Alejandra Marín (Colombia) y Doris Manco (Colombia).

Opuestas: Yanlis Féliz (República Dominicana) y Maëva Orlé (Francia).

Atacantes: Elina Rodríguez (Argentina), Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez y Nayeli Yabar.

Centrales: Diana De la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas y Meegan Hart (Estados Unidos).

Líberos: Zahira Quiñe y Esmeralda Sánchez ©.

DT: Facundo Morando (Argentina)