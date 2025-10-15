Sin haber iniciado la Liga de Vóley: Aline Timm no continuará en Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cuenta regresiva para el inicio de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 y los clubes van realizando sus jornadas de presentaciones antes del comienzo oficial de la competencia. No obstante, las novedades respecto a los planteles siguen a la orden del día y en esta oportunidad corresponde a Alianza Lima.

Estando cerca la Noche Blanquiazul, en Alianza Lima se decidió que la central portuguesa Aline Timm no siga en el equipo. La voleibolista fue anunciada el pasado 30 de julio y poco más de dos meses después se optó por la recisión de su vínculo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Aline Timm se va de Alianza Lima

Aline Timm, de 36 años y quien se desempeña en la posición de bloqueadora central, ha jugado en diversos clubes profesionales de Portugal, siendo el más reciente en el CD Fiaes.

De acuerdo con De Una, entre las razones por las que se interrumpe la unión entre Aline Timm y Alianza Lima está que la lusa “no cumple las expectativas” que el club tenía sobre ella, considerando que para el curso entrante las blanquiazules no solo buscarán el tricampeonato de la Liga Nacional, sino que jugarán el Mundial de Clubes y el Sudamericano de Clubes.

Así, Aline Timm se irá de Alianza Lima sin haber debutado de manera oficial, por lo que tampoco será presentada en la Noche Blanquiazul, programada para el 25 y 26 de octubre en el Coliseo Dibós.

Alianza va por un nuevo refuerzo extranjero

Considerando la salida de la portuguesa, los refuerzos que llegaron para esta campaña al actual bicampeón nacional son Sandra Ostos y las extranjeras Yanlis Féliz (República Dominicana), Doris Manco (Colombia), Elina Rodríguez (Argentina) y María Alejandra Marín (Colombia).

El plantel que continúa a cargo del argentino Facundo Morando, lo completan Maëva Orlé (Francia), Esmeralda Loroña, Nayeli Yabar, Ysabella Sánchez, Diana De La Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas, Zahira Quiñe y Esmeralda Sánchez.

No obstante, un fichaje más llegará desde el extranjero, según dio a conocer Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima. El nombre se hará oficial en la Noche Blanquiazul.