Se viene el clásico: ¿cuándo se enfrentarán Alianza Lima y Universitario en la Liga Peruana de Vóley?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Liga Peruana de Vóley Apuesta Total 2024-2025 se encuentra al rojo vivo llegando a la mitad de la primera fase. Alianza Lima mantiene un paso arrollador después de cinco fechas, no obstante, tres equipos le siguen muy cerca, uno de ellos es Universitario, estando apenas tres puntos por debajo que las campeonas.

Alianza Lima venció a todos sus rivales hasta el momento: Atlético Atenea, Deportivo Wanka, Túpac Amaru, Olva Latino y Deportivo Soan. A todos venció por el marcador de 3-0, es decir, sin ceder sets en lo que va de la temporada.

Por su lado, Universitario perdió 3-0 ante Regatas Lima y luego solo ha sabido de festejos, incluyendo la remontada 1-3 frente al subcampeón San Martín. Las pumas tienen 12 puntos, solo tres unidades menos que las blanquiazules.

Así, en la Liga Peruana de Vóley uno de los partidos más esperados de esta fase es el clásico entre Alianza Lima y Universitario. La FPV dio a conocer que ambas instituciones chocarán en la octava jornada de la competencia.

El primer Alianza ante la ‘U’ de la temporada de vóley se jugará el domingo 2 de febrero. Tal como ha sido a lo largo de la campaña, el partido se realizará en el Coliseo Polideportivo Legado, en el distrito de Villa El Salvador (Lima) e irá desde las 5:00 p.m.

Antes del clásico, Universitario enfrentará a Olva Latino y a Circolo Sportivo Italiano, mientras que Alianza Lima rivalizará con Circolo y finalmente ante Rebaza Acosta.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate PLAY STATION 5, ENTRADAS A LA NOCHE CREMA Y OTROS PARTIDOS, CAMISETAS OFICIALES, tours a los estadios, y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Programación y horarios de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2024

Sábado 18 de enero

12:30 p.m. | Atlético Atenea vs U. San Martín

3:15 p.m. | Deportivo Soan vs Rebaza Acosta

5:00 p.m. | Olva Latino vs Universitario de Deportes

Domingo 19 de enero

12:30 p.m. | Deportivo Wanka vs Deportivo Géminis

3:15 p.m. | Túpac Amaru vs Regatas Lima

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano

Alianza Lima es el líder de la Liga Peruana de Vóley 2024-25Fuente: Alianza Lima

Liga Peruana de Vóley Apuesta Total 2024-2025: tabla de posiciones

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Alianza Lima 5 5 0 15:0 15 2 Regatas Lima 5 4 1 14:4 13 3. San Martín 5 4 1 13:3 12 4. Universitario 5 4 1 12:4 12 5. Rebaza Acosta 5 4 1 12:7 10 6. Deportivo Soan 5 3 2 9:8 9 7. Circolo 5 3 2 9:8 8 8. Géminis 5 1 4 6:12 4 9. Atenea 5 1 4 6:12 4 10. Olva Latino 5 1 3 3:14 2 11. Wanka 5 0 5 2:15 1 12 Tupac Amaru 5 0 5 1:15 0