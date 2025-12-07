Confirmado: Perú será sede del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Perú quiere volver a ser el centro del vóley sudamericano. Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), confirmó que nuestro país será sede del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

"Voy a lanzar una primicia. Perú ya es oficialmente la sede del Campeonato Sudamericano de Clubes del 2026”, indicó el dirigente en conversación con Latina TV.

Pero eso no es todo. Inmediatamente, Vegas aseveró que el torneo continental, que contaría con la participación de entre seis a ocho equipos (en el 2025 participaron ocho) se realizará en el mes de febrero y Perú tendría dos representantes.

"Será en febrero. “De acuerdo a la normativa, serán entre seis a ocho clubes. Perú tiene dos cupos asegurados”, complementó.

Perú apunta a ser sede de la Copa América

En el mismo medio, Vegas apunto que Perú también planea ser sede de la Copa América de Vóley 2026. Pero debe llevar a cabo algunas reuniones para poder confirmar la sede.

"Ahí voy a tener una serie de reuniones donde quiero cerrar. Me han asegurado que son seis selecciones. Eso está previsto para fines de julio y los primeros días de agosto”, aseveró.

Como se recuerda, Perú quedó subcampeón en la primera edición de la Copa América de Vóley 2025. La campaña es muy recordada porque la Bicolor logró vencer a Brasil por 3-1, cayendo solo ante Argentina, que se consagró campeón del certamen.