Alianza Lima vs. Universitario: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de la final de la Liga Femenina 2025?

Alianza Lima vs. Universitario se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la gran final (ida) de la Liga Femenina 2025.

Tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes son los claros dominadores del fútbol de primera división en los últimos años. Las íntimas son las vigentes campeonas, aunque las 'Leonas' -ahora de la mano de la colombiana Catalina Usme- esperan volver a mirar a todos los clubes por encima del hombro.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo clasificaron Alianza Lima y Universitario a la final de la Liga Femenina 2025?



La tienda de Alianza pasó a la gran final por ser el campeón en el Apertura, mientras que la 'U' logró su boleto al imponerse en el Clausura.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Universitario en vivo por la final ida de la Liga Femenina 2025?

El partido está programado para el domingo 7 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene una capacidad para 33,938 espectadores.

⚔️𝗖𝗼𝗺𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗹𝗮 𝗯𝗮𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 ⚔️



Alianza Lima y Universitario se cruzan en Matute por el Play Off- Ida en un clásico que puede marcar el camino al título de la #LigaFemeninaApuestaTotal 🏆#LaLigaDeLasGuerreras pic.twitter.com/n7c0gH61DS — Liga Femenina ApuestaTotal (@ligafemfpf) December 4, 2025

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario en vivo por la final ida de la Liga Femenina 2025?

En Perú , el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m

En Venezuela, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m

En Uruguay, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Universitario femenino en vivo por TV?

El partido de Alianza contra Universitario será transmitido vía Movistar Deportes, canales 3 y 703 HD de Movistar. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs Universitario: posibles alineaciones

Alianza Lima: Maryori Sánchez; Gianella Romero, Tifani Molina, Alisson Reyes, Neidi Romero; Emily Flores, Rafinha Marques; Silvani Oliveira, Yomira Tacilla; Heidi Padilla y Adriana Lúcar.

Universitario: Gabriela Bórquez; Esthefany Espino, Fabiola Herrera, Tatiana Castañeda, Scarleth Flores; Sandra Arévalo, Catalina Usme, Geraldine Cisneros, Cindy Novoa; Luz Campoverde y Karen Páez.