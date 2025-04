Brasil: jugadora de vóley disputó crucial encuentro estando embarazada de casi seis meses

Priscila Heldes, capitana del Fluminense Vóley, sorprendió al ser titular en el encuentro que su equipo jugó ante Sesi Bauru por los cuartos de final de la Superliga Brasileña.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La voleibolista brasileña Priscila Hades fue la sensación en el encuentro más reciente que su equipo, Fluminense Vóley, disputó ante el Sesi Bauru, por los cuartos de final de la Superliga Brasileña de Voleibol.

Y es que la jugadora de 33 años jugó y fue la capitana de su equipo en este crucial encuentro estando embarazada de cinco meses, un hecho que ha llamado la atención en redes sociales y reabrió un debate sobre la maternidad en el mundo del deporte.

"Falta una semana para completar seis meses. Es muy especial poder vivir este momento con mi hijo", dijo Heldes a Globoesporte previo al encuentro.

El hijo de Geldes, Emanuel, nacerá en julio, fruto de su relación con el jugador de baloncesto, Wesley Castro. Desde que supo que estaba embarazada, afirmó haber estado acompañada de un médico para el seguimiento de su estado y fue este quien le dio luz verde para seguir en la alta competencia, pero teniendo en cuenta algunas limitaciones.

"Hay algunas cosas que no puedo hacer, pero es más bien tener cuidado, no caerme boca abajo, eso es todo. Como ya hago deporte, no es algo que haya empezado después del embarazo, así que no hay problema", expresó.

🏐 | Una jugadora de voleibol del equipo brasileño "Fluminense" llegó a la cancha estando visiblemente embarazada.



Pri Heldes, de 33 años, está en su quinto mes de embarazo. Respondió a los medios de prensa señalando que los médicos le habían dado permiso para jugar, pero le… pic.twitter.com/tBfaRTW6Df — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 13, 2025

"No soy la primera que siguió trabajando durante el embarazo"

Fluminense cayó ante Sesi Bauru por 3-1 y fue eliminado, pero para Heldes, más allá del resultado, fue un encuentro inolvidable. "No soy la primera que siguió trabajando durante el embarazo, ni seré la última y eso es maravilloso", dijo en su cuenta de Instagram tras el encuentro.

"Cada embarazo es único, pero si hay algo que compartimos durante este proceso es el descubrimiento de una fuente increíble dentro de nosotros. Hay dudas, soledad, cansancio, pero cada vez que piensas que no podrás, sales y te superas como si lo hubieras hecho toda la vida", manifestó.

Geldes, cuya posición es armadora, juega en Fluminense desde 2023. Antes, pasó por Sesi SP, Brasília Vôlei, Osasco Audax e Itambé Minas, así como las selecciones juveniles de Brasil, con quienes se consagró campeona del Campeonato Mundial en 2009 y los Sudamericanos en 2008 y 2010.

"Que tú, mujer, nunca olvides que puedes ir más allá de lo que te imaginas y puedes lograr cosas increíbles", expresó.