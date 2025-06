¡La 'Guerrera' es blanquiazul! Alianza Lima anunció el fichaje de Sandra Ostos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las bicampeonas de liga femenina comienzan a concretar sus incorporaciones. Alianza Lima anunció este viernes el fichaje de Sandra Ostos, quien se convierte en la primera incorporación blanquiazul para la próxima temporada.

“¡Bienvenida a casa, Sandra!, ¡bienvenida, ‘Guerrera’!”, publicó el conjunto blanquiazul por medio de sus redes sociales, dando a conocer así la llegada de Sandra Ostos para el curso siguiente en el que buscarán el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley y competirán en el Mundial de Clubes 2025, a desarrollarse en diciembre de este año.

Sandra Ostos llega a Alianza Lima

Alianza Lima anticipó el fichaje con un mensaje alusivo en redes sociales. “Dicen que hay personas que nacen para defender un escudo” y “¿Y si Cenaida te llama?” fueron las publicaciones de las íntimas.

Sandra Ostos llega a las filas de Alianza Lima después pasar las últimas seis temporadas por el Circolo Sportivo Italiano, quien en la última liga ocupó el sexto puesto y en el curso 2018-19 alcanzó el subcampeonato.

Antes de su paso por el cuadro de Pueblo Libre, la ‘Guerrera’ formó parte del Deportivo Alianza.

La voleibolista de 27 años, que se desempeña en la posición de receptor exterior, fue la jugadora con mejor servicio en la última Liga Peruana con un total de 27 puntos, empatando con Paola Rivera (Regatas Lima).

Sandra Ostos y el deseo de fichar por Alianza

Sandra Ostos ha estado en la órbita de la Selección Peruana desde la llegada del entrenador Antonio Rizola; sin embargo, no integra el plantel del actual preseleccionado femenino.

En diversas entrevistas ha reconocido su afecto por Alianza Lima, club al que representará tras cerrar su etapa con Circolo Sportivo Italiano, con el que tenía un acuerdo previo para la renovación de si vínculo.

“Gracias, gracias y gracias. 8 años de mi vida, de crecimiento, esfuerzo, aprendizajes y vínculos que me acompañarán siempre. Hoy me toca cerrar una etapa con el corazón lleno de gratitud. Este club fue mi casa, mi escuela y mi lugar feliz. No hay despedida que alcance, solo gracias, por tanto”, escribió como mensaje de despedida al Circolo en sus redes sociales.