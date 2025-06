Liga de Naciones de Vóley Femenino: resultados y tabla de posiciones de la Semana 1 de la VNL 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El torneo de vóley más importante del mundo está en juego. La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2025 reúne a las 18 mejores selecciones del planeta, quienes por cerca de dos meses se enfrentarán para proclamarse campeón.

Italia, vigente campeona olímpica y de este torneo, parte como gran favorita junto a otras selecciones como Brasil, Japón y Turquía. Pero, no se quedan atrás Polonia y República Dominicana, quienes han demostrado en los últimos años una mejora notable en su juego.

A continuación, te presentamos los resultados y la tabla de posiciones de la VNL 2025.

Grupos de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2025

Semana 1

2 al 8 de junio

Grupo A (Ottawa): Japón, Canadá, Países Bajos, República Dominicana, Serbia, Bulgaria.

Japón, Canadá, Países Bajos, República Dominicana, Serbia, Bulgaria. Grupo B (Río de Janeiro): Italia, Alemania, Brasil, República Checa, Estados Unidos, Corea del Sur.

Italia, Alemania, Brasil, República Checa, Estados Unidos, Corea del Sur. Grupo C (Pekín): Turquía, Bélgica, Polonia, Tailandia, China, Francia

Semana 2

18 al 22 de junio

Grupo A (Estambul): Brasil, República Dominicana, Turquía, Bélgica, Canadá, Corea del Sur.

Brasil, República Dominicana, Turquía, Bélgica, Canadá, Corea del Sur. Grupo B (Hong Kong): Italia, Tailandia, China, República Checa, Japón y Bulgaria.

Italia, Tailandia, China, República Checa, Japón y Bulgaria. Grupo C (Belgrano): Polonia, Serbia, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y Francia

Semana 3

9 al 13 julio

Grupo A (Apeldoorn): Italia, Serbia, Turquía, Bélgica, Países Bajos y República Checa.

Italia, Serbia, Turquía, Bélgica, Países Bajos y República Checa. Grupo B (Arlington): Estados Unidos, República Dominicana, China, Alemania, Canadá y Tailandia.

Estados Unidos, República Dominicana, China, Alemania, Canadá y Tailandia. Grupo C (Kanto): Brasil, Francia, Polonia, Bulgaria, Japón y Corea del Sur.

Programación y resultados de la Semana 1 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2025

Martes 3 junio

10:30 p.m. Francia 1-3 Turquía -> Grupo C

Miércoles 4 de junio

Jueves 5 de junio

3:00 a.m. | Bélgica 3-1 Tailandia -> Grupo C

6:30 a.m. | China 1-3 Polonia -> Grupo C

3:00 p.m. | Bulgaria 3-1 República Dominicana -> Grupo A

-> Grupo A 3:30 p.m. | Alemania 2-3 Italia -> Grupo B

-> Grupo B 6:30 p.m. | Canadá 1-3 Países Bajos -> Grupo A

7:00 p.m. | Estados Unidos 0-3 Brasil -> Grupo B

Viernes 6 de junio

2:00 a.m. | Francia vs Bélgica ->Grupo C

6:30 a.m. | Turquía vs Tailandia -> Grupo C

-> Grupo C 3:00 p.m. | República Dominicana vs Países Bajos -> Grupo A

-> Grupo A 3:30 p.m. | Corea del Sur vs Italia -> Grupo B

6:30 p.m. | Serbia vs Japón ->Grupo A

->Grupo A 7:00 p.m. | República Checa vs Estados Unidos - Grupo B

Sábado 7 de junio

2:00 a.m. | Turquía vs Polonia -> Grupo C

6:30 a.m. | China vs Francia -> Grupo C

-> Grupo C 11:30 a.m. | Alemania vs Brasil -> Grupo B

-> Grupo B 3:00 p.m. | Canadá vs Japón -> Grupo A

-> Grupo A 3:00 p.m. | Corea del Sur vs República Checa -> Grupo B

6:30 p.m. | Bulgaria vs Serbia ->Grupo A

10:30 p.m. | Bélgica vs Polonia -> Grupo C

Domingo 8 de junio

2:00 a.m. | Francia vs Tailandia ->Grupo C

6:30 a.m. | China vs Turquía ->Grupo C

->Grupo C 8:00 a.m. | Brasil vs Italia -> Grupo B

-> Grupo B 10:00 a.m. | República Dominicana vs Japón -> Grupo A

-> Grupo A 11:30 a.m. | República Checa vs Alemania -> Grupo B

1:30 p.m. | Bulgaria vs Países Bajos -> Grupo A

3:00 p.m. | Corea del Sur vs Estados Unidos -> Grupo B

-> Grupo B 5:00 p.m. | Canadá vs Serbia -> Grupo A

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2025 en vivo

Puesto Equipo PG Puntos Set Ratio 1 Brasil 2 6 MAX 2 Polonia 2 6 6000 3 Italia 2 6 3000 4 Alemania 1 4 1666 5 Bulgaria 1 4 1260 6 Japón 1 3 MAX 7 Turquía 1 3 3000 8 China 1 3 1333 9 Países Bajos 1 3 0.760 10 Bélgica 1 3 0.760 11 Canadá 1 2 0.800 12 República Dominicana 1 2 0.800 13 Serbia 0 1 0.666 14 Francia 0 0 0.333 15 Tailandia 0 0 0.166 16 República Checa 0 0 0 17 Corea del Sur 0 0 0 18 Estados Unidos 0 0 0

Programación de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2025

Miércoles 18 de junio

00:30 a.m. | Bulgaria vs Italia -> Grupo B

04:00 a.m. | Tailandia vs Japón -> Grupo B

04:30 a.m. | Corea del Sur vs Canadá -> Grupo A

6:00 a.m. | Francia vs Alemania -> Grupo C

7:30 a.m. | República Checa vs China -> Grupo B

8:00 a.m. | Bélgica vs Brasil -> Grupo A

-> Grupo A 9:30 a.m. | Países Bajos vs Polonia -> Grupo C

11:30 a.m. | República Dominicana vs Turquía -> Grupo A

-> Grupo A 1:00 p.m. | Serbia vs Estados Unidos -> Grupo C

Jueves 19 de junio

04:00 a.m. | Tailandia vs Italia -> Grupo B

-> Grupo B 07:30 a.m. | Bulgaria vs China -> Grupo B

8:00 a.m. | Bélgica vs República Dominicana -> Grupo A

-> Grupo A 9:30 a.m. | Estados Unidos vs Polonia ->Grupo C

->Grupo C 11:30 a.m. | Canadá vs Turquía ->Grupo A

->Grupo A 1:00 p.m. | Alemania vs Serbia -> Grupo C

Viernes 20 de junio

04:00 a.m. | Bulgaria vs República Checa -> Grupo B

07:30 a.m. | Japón vs Italia -> Grupo B

-> Grupo B 8:00 a.m. | Corea del Sur vs Bélgica -> Grupo A

9:30 a.m. | Francia vs Países Bajos -> Grupo C

11:30 a.m. | Canadá vs Brasil -> Grupo A

-> Grupo A 1:00 p.m. | Alemania vs Polonia -> Grupo C

Sábado 21 de junio

3:30 a.m. | República Checa vs Tailandia -> Grupo B

07:00 a.m. | Japón vs China -> Grupo B

-> Grupo B 8:00 a.m. | República Dominicana vs Brasil -> Grupo A

-> Grupo A 9:30 a.m. | Países Bajos vs Estados Unidos ->Grupo C

11:30 a.m. | Corea del Sur vs Turquía -> Grupo A

-> Grupo A 1:00 p.m. | Francia vs Serbia -> Grupo C

Domingo 22 de junio

00:00 a.m. | Bulgaria vs Tailandia -> Grupo B

03:30 a.m. | República Checa vs Japón -> Grupo B

04:30 a.m. | Bélgica vs Canadá -> Grupo A

06:00 a.m. | Alemania vs Países Bajos -> Grupo C

07:00 a.m. | China vs Italia -> Grupo B

08:00 a.m. | Corea del Sur vs República Dominicana -> Grupo A

09:30 a.m. | Francia vs Estados Unidos -> Grupo C

11:30 a.m. | Turquía vs Brasil ->Grupo A

1:00 p.m. | Serbia vs Polonia -> Grupo C