Las chances del vóley peruano para clasificar a los Juegos Olímpico Los Ángeles 2028: ¿qué resultados necesita para alcanzar un cupo?

El 2025 ha sido un año bueno para el vóley peruano. El subcampeonato de la Selección Mayor en la primera Copa América de Vóley y la participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley han puesto el nombre de nuestro país —nuevamente— en los ojos del continente.

Por ello, muchas selecciones ven a Perú como un duro rival de cara a la clasificación de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Y, precisamente, el Comité Ejecutivo del COI y el Consejo de Administración de la FIVB dieron a conocer el sistema de clasificación para el evento deportivo más importante del planeta.

¿Qué chances tiene Perú de clasificar a Los Ángeles 2028? ¿Qué torneos debe participar y ganar para lograr un cupo? A continuación, te lo contamos:

Vóley en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: sistema de clasificación

De acuerdo con el comité organizador, serán 12 las selecciones que participarán en la rama vóley de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. De estos, Estados Unidos, por ser local, ya tiene un cupo asegurado en el certamen. Los otros clasificados saldrán de las siguientes tres rutas:

Campeonatos continentales

El primer camino para la clasificación a los JJ.OO. son los campeonatos continentales que se desarrollarán entre agosto y septiembre de 2026. Los ganadores de cada torneo obtendrá un cupo directo en Los Ángeles 2028.

A priori, esta es la ruta más cercana que tiene Perú para lograr su clasificación, puesto que las otras dos son más complicadas.

Campeonato mundial de vóley

La segunda ruta de clasificación será el Mundial de Vóley 2027. Aquí, los tres los mejores de la tabla final que no hayan logrado su clasificación con anterioridad, obtendrán un cupo a LA2028.

Para que Perú pueda tentar un cupo por esta ruta, primero deberá clasificar al Mundial. Y, para ello, necesita quedar entre los tres primeros del Sudamericano. Si no logra hacerlo, deberá esperar poder hacerlo a través del ránking mundial. Por ello, es importante que la Bicolor alcance buenos resultados en los torneos que participe.

Ránking mundial

El tercer criterio para lograr un cupo en Los Ángeles 2028 es el ránking mundial al cierre de la Liga de Naciones de Vóley 2028. Aquí, las tres selecciones mejor ubicadas en el ránking que no hayan logrado su clasificación con anterioridad, lograrán su pase.

Perú, en la actualidad, se encuentra en el puesto 38 del ránking mundial, lejos de los puestos de clasificación a la Liga de Naciones, por lo que lograr un cupo por esta vía solo será posible su el seleccionado logra jugar este torneo para los próximos dos años.