Perú vs. Venezuela: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la final de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025?

Perú vs. Venezuela EN VIVO: se enfrentan este domingo 7 de diciembre en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja (Lima). El partido por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se jugará a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del cotejo podrá verse por RPP Deportes en YouTube. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La hora de la revancha y con la medalla de oro en juego. Perú y Venezuela fueron los mejores elencos de la fase preliminar del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos, donde cada seleccionado contó con sus representativos Sub 19.

La solidez de Venezuela los dejó en el primer puesto, con una remontada ante Perú de 3-2 que los pone con el ánimo a tope para ir por la medalla de oro.

Para la Selección Peruana es una revancha. Las dirigidas por Antonio Rizola van por el oro para el cierre de año donde cuentan con mayor rodaje que su rival de turno y donde contarán con el público de su lado.

Perú vs Venezuela: ¿cómo llegan los equipos a la final de vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025?

Perú llegó a la final de los Juegos Bolivarianos sumando seis puntos por sus victorias ante Bolivia, Colombia y la derrota ante Venezuela en la fase 1, que los puso en el segundo lugar. Por su lado, el elenco Vinotino lideró la instancia al imponerse a todos sus rivales, con un total de 8 unidades.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Venezuela EN VIVO por la final de los Juegos Bolivarianos 2025?

El partido Perú vs. Venezuela se disputará el domingo 7 de diciembre en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 4 500 espectadores, aproximadamente.

Perú Sub 19 perdió ante Venezuela en el duelo de la fase 1 de los Juegos BolivarianosFuente: FPV

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela EN VIVO por la final de los Juegos Bolivarianos 2025?

En Perú , el partido Perú vs. Venezuela comienza a las 12:00 p.m.

, el partido Perú vs. Venezuela comienza a las 12:00 p.m. En Venezuela , el partido Perú vs. Venezuela comienza a la 1:00 p.m.



, el partido Perú vs. Venezuela comienza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partido Perú vs. Venezuela comienza a las 12:00 p.m.

En Curazao, el partido Perú vs. Venezuela comienza a la 1:00 p.m.



En Chile, el partido Perú vs. Venezuela comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs. Venezuela comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs. Venezuela comienza a la 1:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Venezuela EN VIVO por TV de la final de los Juegos Bolivarianos?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrán seguirse EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

RPP Deportes cuenta con señales simultáneas para la transmisión de las competencias EN DIRECTO desde los diversos escenarios de los Juegos Bolivarianos.

Perú vs Venezuela: últimos resultados de la Selección Sub 19