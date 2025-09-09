Las elegidas: Perú dio a conocer su lista de convocadas para el Sudamericano de Vóley Femenino Sub 17

La FPV dio a conocer a las 14 jugadoras que defenderán a la Bicolor en el Sudamericano de Vóley Femenino 2025.
Las elegidas. La Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció la lista de convocadas para el Sudamericano de Vóley Femenino Sub 17 que se disputará en nuestro país.
A través de un comunicado, la entidad deportiva dio a conocer a las 14 jugadoras que eligió el técnico Marcelo Bencardino para el campeonato que se desarrollará del 17 al 21 de septiembre.
Entre las convocadas se encuentran Mireya Maldonado, Fernando Pinto, Dara Herrada, Kaori Mendoza, Kiara Solis y Kiara Lazo.
El comando técnico de la Selección Peruana lo integran Lorena Gongora (asistente técnico), Ronald Méndez (asistente), David Ramírez (estadístico), Mauricio Tejada (médico), Miguel Mosqueira (fisioterapeuta), Álvaro Palacios (trainer), Fergie Murga (nutricionista) y David Castillo (psicólogo).
Lista de convocadas de Perú para el Sudamericano de Vóley Sub 17
- Mireya Maldonado (Armadora)
- Fernando Pinto (Exterior)
- Danna Silva (Central)
- Tamara Galdos (Opuesta)
- Valentina Valera (Exterior)
- Cielo Quispe (Opuesta)
- Sofia Olavarría (Exterior)
- Dara Herrada (Central)
- Kaori Mendoza (Líbero)
- Brianna Odria (Exterior)
- Milagros Solis (Exterior)
- Kiara Lazo (Central)
- Marcela Manrique (Armadora)
- Vannia Adrianzén (Líbero)
Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025
Fase de grupos
Miércoles 17 de septiembre
- Fecha 1: PERÚ vs. BOLIVIA – 5:30 p.m. | Grupo A
Jueves 18 de septiembre
- Fecha 2: PERÚ vs. CHILE – 5:30 p.m. | Grupo A
Viernes 19 de septiembre
- Fecha 3: PERÚ DESCANSA