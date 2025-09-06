Últimas Noticias
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

¡Todo listo! Estos son los rivales de la Selección Peruana en el Sudamericano de Vóley Femenino Sub 17

El Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 se disputará en Lima
El Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 se disputará en Lima | Fuente: FPV
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

En Villa El Salvador, se llevará a cabo el Sudamericano de Vóley Femenino, que será clasificatorio para el Mundial Sub 17, a jugarse en Chile.

Camino definido para buscar un nuevo boleto mundialista. La Confederación Sudamericana de Voleibol dio a conocer el fixture del Sudamericano de Vóley Femenino Sub 17 2025, donde la Selección Peruana jugará en condición de local, en Lima.

Del 17 al 21 de septiembre, se llevará a cabo el torneo continental, que tendrá como sede el Polideportivo ‘Lucha Fuentes’, en el distrito de Villa El Salvador. Siete selecciones estarán en acción con tres boletos en juego para el Mundial de Vóley Femenino Sub 17, que se realizará el próximo año en Chile.

Perú apunta al Sudamericano Sub 17 en Lima

La Selección Peruana de Vóley Sub 17, dirigida por el brasileño Marcello Bencardino, integra el Grupo A del Sudamericano, compartiendo la zona con Bolivia y Chile. En el Grupo B, aparecen Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela.

Según el formato del torneo, los equipos que terminen en los dos primeros lugares de sus respectivos grupos avanzarán a las semifinales del torneo.

El representativo nacional apunta a hacerse presente en la segunda edición del Campeonato Mundial de la categoría, tras el primero que se disputó en Lima el 2024. Aquella vez, la Bicolor, a cargo de Antonio Rizola, se hizo de la sexta plaza.

La preselección femenina, que se acortó de momento a 16 jugadoras, la integran Mireya Maldonado, Fernanda Pinto, Danna Silva, Tamara Galdón, Valentina Valera, Cielo Quispe, Sofía Olavarria, Dará Herrada, Kaori Mendoza, Brianna Odría, Milagros Solís, Avril Morán, Kiara Lazo, Ana Manrique, Luana Ruiz y Vannia Adrianzén.

El Sudamericano será clasificatorio para el Mundial de Vóley Sub 17 del 2026

El Sudamericano será clasificatorio para el Mundial de Vóley Sub 17 del 2026Fuente: CSV

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Fase de grupos

Miércoles 17 de septiembre

  • Fecha 1: PERÚ vs. BOLIVIA – 5:30 p.m. | Grupo A

Jueves 18 de septiembre

  • Fecha 2: PERÚ vs. CHILE – 5:30 p.m. | Grupo A

Viernes 19 de septiembre

  • Fecha 3: PERÚ DESCANSA

Tags
Selección Peruana de Vóley Sudamericano de Vóley Sub 17 Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 Vóley

