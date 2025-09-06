¡Todo listo! Estos son los rivales de la Selección Peruana en el Sudamericano de Vóley Femenino Sub 17

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Camino definido para buscar un nuevo boleto mundialista. La Confederación Sudamericana de Voleibol dio a conocer el fixture del Sudamericano de Vóley Femenino Sub 17 2025, donde la Selección Peruana jugará en condición de local, en Lima.

Del 17 al 21 de septiembre, se llevará a cabo el torneo continental, que tendrá como sede el Polideportivo ‘Lucha Fuentes’, en el distrito de Villa El Salvador. Siete selecciones estarán en acción con tres boletos en juego para el Mundial de Vóley Femenino Sub 17, que se realizará el próximo año en Chile.

Perú apunta al Sudamericano Sub 17 en Lima

La Selección Peruana de Vóley Sub 17, dirigida por el brasileño Marcello Bencardino, integra el Grupo A del Sudamericano, compartiendo la zona con Bolivia y Chile. En el Grupo B, aparecen Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela.

Según el formato del torneo, los equipos que terminen en los dos primeros lugares de sus respectivos grupos avanzarán a las semifinales del torneo.

El representativo nacional apunta a hacerse presente en la segunda edición del Campeonato Mundial de la categoría, tras el primero que se disputó en Lima el 2024. Aquella vez, la Bicolor, a cargo de Antonio Rizola, se hizo de la sexta plaza.

La preselección femenina, que se acortó de momento a 16 jugadoras, la integran Mireya Maldonado, Fernanda Pinto, Danna Silva, Tamara Galdón, Valentina Valera, Cielo Quispe, Sofía Olavarria, Dará Herrada, Kaori Mendoza, Brianna Odría, Milagros Solís, Avril Morán, Kiara Lazo, Ana Manrique, Luana Ruiz y Vannia Adrianzén.

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Fase de grupos

Miércoles 17 de septiembre

Fecha 1: PERÚ vs. BOLIVIA – 5:30 p.m. | Grupo A

Jueves 18 de septiembre

Fecha 2: PERÚ vs. CHILE – 5:30 p.m. | Grupo A

Viernes 19 de septiembre