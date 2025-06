Ysabella Sánchez revela problema médico que la aleja de la Selección Peruana de Vóley

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una de las grandes anotadoras del club Alianza Lima Vóley no está pasando por su mejor momento. Ysabella Sánchez conversó con sus seguidores a través de un live de TikTok donde explicó por qué razón no se ha presentado a la citación para integrar la Selección peruana.

Pese haber sido convocada para formar parte del campeonato, la MVP de la Liga mencionó que el motivo de su ausencia se debe a un problema médico: tiene un tumor en su pierna izquierda.

En el video, Ysabella Sánchez explica que, a mediados de 2024, comenzó a sentir dolor y no podía caminar. Tras realizarse una radiografía, el médico le informó que había encontrado un tumor benigno. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando un traumatólogo le dijo que, si quiere seguir jugando, la mejor opción es operarse. "Empecé a llorar en la consulta", recordó la voleibolista de 25 años.

Para que esté al tanto de la situación, conversó con Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, y pese a que iba realizar su intervención en enero de este año, optó por esperar al final de temporada de la liga. Así que hace una semana, se realizó una resonancia magnética.

"Me dijeron que esos resultados se los van a enviar a los médicos de Alianza y ellos se iban a comunicar conmigo porque tengo que ir a otros médicos que son especialistas en cadera y así. La Federación ya sabe por lo que estoy pasando con mi pierna porque en la temporada de la liga, me empezó a doler, nadie sabía", agregó.

Asimismo, Ysabella Sánchez resaltó que sí está dispuesta a jugar con la Selección Peruana de Vóley, pese a las críticas que ha recibido. "Me da igual si me dicen pecho frío, porque siempre he jugado por la selección", afirmó.

Lista de preconvocadas de la Selección Peruana de Vóley

Antonio Rizola, técnico de la Selección Peruana de Vóley, dio a conocer la lista de preconvocadas de la Bicolor para los torneos que afrontará en las próximas semanas.

La gran novedad en la nómina es la inclusión de Ángela Leyva, quien acaba de firmar por el Besiktas de la Liga de los Sultanes. También han sido convocadas las internacionales Yadhira Anchante, Jade Cuya y Alondra Alarcón.

Atacantes: Shanaiya Ayme, Karla Ortíz, Kiara Montes, Ysabella Sánchez, Aixa Vigil y Ángela Leyva.

Líberos: Paola Villegas, Rachell Hidalgo, Pamela Cuya, Mirian Patiño y Esmeralda Sánchez.

Armadoras: Lucía Magallanes, Fabiana Távara y María José Rojas.

Centrales: Diana de la Peña, Flavia Montes, Giulia Montalbetti, Ellizabet Braithwaite y Maricarmen Guerrero.

Opuesta: María Paula Rodríguez.

Ysabella Sánchez, la MVP de la Liga Peruana

Después de que Alianza Lima lograra el bicampeonato, hubo una premiación para reconocer a las deportistas más destacadas de la liga y entre ellas figuró Ysabella Sánchez, quien fue elegida la jugadora más valiosa (MVP) de la temporada 2024-2025.

Sin embargo, no fue el único galardón para el club blanquiazul ya que el entrenador Facundo Morando logró el premio a Mejor director técnico. Además, Claribeth Yllescas fue elegida como la segunda mejor central y la francesa Maeva Orlé fue designada la mejor opuesta.

La subcampeona Kiara Montes, de Regatas Lima, fue elegida como la mejor punta y su compañera Paola Rivera como la mejor armadora. Por otro lado, Emily Singer fue designada como la máxima anotadora.

Alianza Lima y Regatas no fueron los únicos premiados. En la Universidad San Martín, Fernanda Tomé, más conocida como Tomezinha, fue reconocida como la segunda mejor punta; y la brasilera Sara Evaristo, de Universitario de Deportes, como la mejor central de la temporada.