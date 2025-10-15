Caminos del Inca 2025: orden de partida y resultados por categorías en la etapa 3 Ayacucho - Andahuaylas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Está en marcha la 53° edición de Caminos del Inca, donde los pilotos ponen a prueba sus motores y capacidad frente al timón en la tercera etapa de la competencia en sus diversas categorías.

Luego del segundo tramo recorrido entre Huancayo y Ayacucho, es el momento de la etapa 3 Ayacucho-Andahuaylas. Eduardo Castro es el líder de la clasificación general, seguido por Ronmel Palomino y André Martínez. Hasta el quinto de la general solo hay 15 minutos de diferencia.

Rumbo hacia Andahuaylas la clasificación puede dejar sorpresas, ya que será el punto de llegada para la ciudad natal de Ronmel y Richard Palomino, que conducirán hacia su tierra con la intención de recortar la distancia con Eduardo Castro.

¿Cuándo y dónde inicia la tercera etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La etapa 3 de Caminos del Inca 2025 se llevará a cabo el jueves 16 de octubre y comprende el tramo entre Ayacucho y Andahuaylas. El primer especial de esta etapa tendrá como punto de partida Chupas.

Orden de partida de la tercera etapa de Caminos del Inca 2025

Carlos Castro - Carlos Peral Ronmel Palomino - Guillermo Sierra André Martínez - Matías Aranguren Raúl Orlandini - Pedro La Cruz Eduardo Castro - Julio Echazú



¿Cuál es el recorrido oficial de la tercera etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La etapa 3 de Caminos del Inca comprende el tramo entre Ayacucho y Andahuaylas, donde se realizarán dos especiales. El especial 6 Chupas-Ccoraihuina comprende 134.5 km de recorrido y los vehículos atravesarán Chupas, Chiara, Toccto, Cusibamba, Chanquil, Chalco, Incaraccay, Choro Orcco, Patahuasi, Chiribamba, Raccaraccay, Chanchayllo y Ccoraihuina.

El especial 7 Chincheros-Talavera cuenta con una distancia de 123.3 km y la ruta será por Chincheros, Uripa, Muñapucro, Uranmarca, Rebelde Huayrana, Cascabamba, Huacoto, Pampamarca, Lambraspata y Talavera.

Caminos del Inca 2025: resultados acumulados tras la etapa 2

Eduardo Castro – Julio Echazú (Rally 3) - 5:14:02.9

Ronmel Palomino – Guillermo Sierra (TIN) - 5:19:53.3

André Martínez – Matías Aranguren (Rally 3) - 5:22:14.2

Raúl Orlandini – Pedro La Cruz (TIN) - 5:26:01.1 Richard Palomino – José Rojas (Rally 3) - 5:29:21.2 Carlos Castro – Carlos Peral (Rally 3) - 5:29:22.0

Jorge Martínez – Juan Pedro Cilloniz (Rally 3) - 5:34:38.1 Samuel Arce - Gustavo Arce (TIN) - 5:42:05.5 Raúl Ccoyo - Álvaro Cornejo (TIN) - 5:42:37.8

Manuel Yañez – Manuel Villafuerte (TIN) - 5:43:03.2

¿A qué hora inicia la tercera etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La Etapa 3 de Caminos del Inca comenzará a correrse desde las 07:00 a.m., horario establecido para la partida del primer especial. El segundo especial está programado correrse desde las 12:00 p.m. Para Chupas–Ccoraihuina el cierre de tránsito liviano y pesado será entre las 03:00 y 13:30 horas, mientras que en Chincheros-Talavera será de 07:00 a 17:30 horas.

¿Dónde ver EN VIVO por TV la tercera etapa del rally Caminos del Inca 2025?

La 53° edición del rally Caminos del Inca será transmitido a nivel nacional a través de la señal de TV Perú, disponible en TV abierta para todo el país. Todos los detalles los encontrarás en la web de RPP.pe