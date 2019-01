Dakar 2019 | Boliviano Juan Carlos 'Chavo' Salvatierra no participará en el rally

Juan Carlos "Chavo" Salvatierra | Fuente: Dakar

El piloto boliviano Juan Carlos "Chavo" Salvatierra finalmente no participará en el Rally Dakar 2019 por determinación de la organización, que comunicó este domingo que su vehículo no reúne las condiciones técnicas requeridas.

Contrariado por la decisión tomada a un día del inicio de la exigente prueba en Perú, el propio Salvatierra lamentó su exclusión a través de las redes sociales.

“Les escribo para informarles oficialmente que la organización del @dakar, contraviniendo su reglamento y el reglamento de la @FIM_live, nos ha dejado fuera del Rally Dakar 2019. Es un día triste para mi país, mi equipo y el deporte en general”, escribió Salvatierra en su cuenta de Twitter.

La organización no aprobó finalmente el cuadriciclo Barren Racer One 690 del boliviano, al considerarlo un prototipo y no una máquina fabricada en serie.





"Salvatierra es un gran piloto y amigo del Dakar. No descartamos su participación en el Dakar 2019, pero el quad con el que desea participar no se ajusta a las reglas de la prueba, que dictaminan que los vehículos deben ser accesibles a todos y manufacturados en serie. No es el caso de este quad, que es un prototipo. Informamos al piloto de esta situación el pasado 12 de octubre", tuiteó a su vez la organización.

El piloto opina que la decisión es discriminatoria y alega que en casos similares no se frenó la participación de competidores europeos.

"Me impiden competir, yo no he dejado la carrera", declaró El Chavo a la emisora privada Panamericana, en contacto desde Lima.

Aclaró que, por razones de seguridad, rechazó la oferta de su compatriota Wálter Nosiglia, quien puso a su disposición el quad de su mochilero para que Salvatierra participará de la competencia.

"Para buscar una victoria hay que acelerar al máximo e ir al límite, y para ello hay que conocer la máquina. Aceptar sería una irresponsabilidad, porque estaría arriesgando mi vida", explicó Salvatierra.