Dakar 2019: peruanos Velarde, Aliaga y Heilbrunn quedaron fuera de la competencia

La tercera etapa entre San Juan de Marcona y Arequipa dejó fuera de competencia a la pilota peruana Gianna Velarde, que era la única mujer latinoamericana en la categoría Motos en el Dakar 2019, que se disputa en el Perú del 7 al 17 de enero.

"Salí súper bien, buen ritmo, buena navegación, pero en el kilómetro 100 la moto se me clavó y, cuando la quiera levantar, me di cuenta de que el timón no se movía. Hice así 30 kilómetros y algunos chicos de la organización me ayudaron porque la moto no giraba", comentó Velarde a América Noticias.

En la categoría Autos, Diego Heilbrunn abandonó la competencia en esta etapa, que dejó a decenas de competidores fuera de acción.

En tanto, Aníbal Aliaga con su copiloto Gustavo Medina abandonaron la competencia luego que su coche se estrellara contra una piedra en el desierto.