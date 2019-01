1 de 12

Los pilotos de los coches, quads, motos, SxS y camiones que participarán en el Rally Dakar 2019 se lucen a partir de hoy en la Feria Dakar Lima que la organización levantó en la explanada de la Costa Verde, en el circuito de playas de la capital de Perú.



Todos los amantes de la velocidad llegaron a la Feria Dakar Lima para conocer a los pilotos que participarán a partir del domingo en la competencia, que se disputará exclusivamente en Perú, y apreciar exhibiciones de salto en motocicletas, bungee jumping, video juegos y conciertos en vivo.



Además, los asistentes podrán entrar al Museo Dakar donde conocerán la historia del rally más competitivo del mundo, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).



Más de 500 competidores de 61 nacionalidades, entre ellos 33 peruanos, confirmaron su participación en la edición Rally Dakar 2019.



Uno de los visitantes que se declaró amante de toda la vida del Dakar, el venezolano Pablo Alameda, quien "lo que más me ha gustado es la exhibición de motos, es algo espectacular, y los pilotos de Brasil, Bolivia y Perú han sido buenísimos".



Alameda expresó haber esperado "toda la vida para el Dakar, gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de conocer este país, y me ha gustado todo, todo ha estado muy bonito".



Esta feria se realizará durante este fin de semana con la presencia de los pilotos inscritos en el Rally Dakar Perú 2019 y concluirá el próximo 17 con la llegada de los competidores a la meta.



Habrá firma de autógrafos y diálogo con los asistentes sobre todas las novedades que tendrá la competición, así como las características de los vehículos que utilizarán para afrontar el rally 100 % peruano.



Algunos de los patrocinadores del rally, como Motul, Toyota, Honda, Red Bull, Civa, Techo, ofrecerán sus propias actividades de interés para sus seguidores.



Los visitantes también pueden adquirir regalos y prendas oficiales del Dakar en la tienda que la organización abrió en la feria, que espera incrementar la cantidad de gente que atraen cada año.





(Con información de EFE)