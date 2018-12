Dakar 2019 se correrá integramente en el Perú | Fuente: Dakar

Ya no falta nada para que vivir emociones a mil. El Dakar 2019, que se disputará íntegramente en Perú, será la edición más atípica de todas, al celebrarse por primera vez en un único país, circunstancia que no ha afectado a la expectación por el rally más duro del mundo, que mantiene una nutrida participación de 534 competidores de 61 nacionalidades.



El Rally Dakar 2019 se correrá del 6 al 17 de enero. Es decir, está a la vuelta de la esquina y mientras esperamos que se dé el inicio, puedes medir tus conocimientos sobre esta competencia resolviendo la Trivia Dakar y sobre todo ganar una entrada doble para el área VIP del DAKAR Village. Son tres sorteos.

Así que después de responder las preguntas sobre el Dakar, llena tus datos y entras a participar.Puedes concursar del viernes 14 al viernes 28 de diciembre.









TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO DAKAR

DATOS DE LA PROMOCION COMERCIAL

Denominación de la Promoción: ¿Cuánto sabes de Dakar?

Ámbito que abarca la Promoción: Nacional

Duración de la Promoción: 18 días

Fecha de Inicio: 11 de diciembre 2018

Fecha de finalización : 28 de diciembre del 2018

Nº de Eventos : 3 sorteos

Fechas sorteos : 14, 21 y 28 de diciembre del 2018

Horario de los sorteos: 6:00 p.m.

Lugar de los sorteos: Av. Paseo de la República N° 3866, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.

DESCRIBIR EL MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Forma de participación del público:

El público interesado en participar en la presente promoción comercial deberá ingresar a las redes sociales de twitter y facebook de RPP Noticias: https://www.facebook.com/rppnoticias/ y https://twitter.com/rppnoticias, donde encontrará un post de la promoción con una dirección https://goo.gl/forms/fsTADXn0cpN34up83, que al hacer click, los derivará a un formulario de preguntas.

Serán 5 preguntas relacionadas con la historia del Rally Dakar que el público deberá responder; luego ingresará sus datos personales: nombre y apellidos completos, número de D.N.I., número telefónico/celular y correo electrónico en una ficha de inscripción, requisito importante para culminar su participación.

Los participantes, serán exportados a un formato en excel y entre todos los que respondieron correctamente las preguntas, aplicando la siguiente fórmula: =ALEATORIO.ENTRE(X;Y), se elegirán a los 3 ganadores de entradas dobles a la largada del rally Dakar los días 14, 21 y 28 de diciembre del 2018 (un ganador por fecha).

Los nombres de los ganadores serán publicados en el twitter y facebook de RPP Noticias.

DATOS DE LOS PREMIOS

NOMBRE O DENOMINACIÓN DE PREMIOS CANTIDAD

Entrada en sector VIP para presenciar

la largada del Dakar programada para 6

el domingo 6 de enero 2019 en la Costa Verde

de Lima.

CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES

1. Las personas participantes de esta promoción no podrán ganar más de una vez.

2. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales mayores de edad con residencia en el Perú. Si hay un ganador de otro país este deberá traer su carné de extranjería para acreditar residencia.

3. Una vez seleccionados los ganadores, personal de GRUPORPP S.A.C. se pondrá en contacto con los mismos. Los ganadores deberán remitir sus documentos de identidad con la finalidad de que se verifiquen los requisitos indicados en el punto 2.

4. El GRUPORPP S.A.C. solo hará entrega de una entrada doble para Presenciar la Largada de Dakar desde la zona vip. GRUPORPP S.A.C. no se hace cargo del traslado ni hospedaje en caso el ganador se encuentre fuera de la provincia de Lima.

5. Una vez verificados los datos, la entrega de premios se realizará el viernes 4 de enero del 2019 en la oficina de GRUPORPP Av. Paseo de la República 3866 San Isidro – Lima.

6. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 5., en caso el ganador no tuviese disponibilidad para recoger el premio, este podrá enviar un representante quien deberá presentar una carta poder original con firma y huella digital del ganador, así como copia del documento de identidad del ganador y del representante.

7. Si algún participante cometiese fraude al momento de participar incluyendo, pero sin limitarse al uso de softwares para generar comentarios automáticos o uso de cuentas de redes sociales falsas o creadas únicamente para aumentar opciones en el concurso, este será descalificado automáticamente y sin necesidad de previo aviso.

8. Los ganadores serán anunciados en la redes sociales de RPP Noticias.

9. Los ganadores no podrán solicitar la variación del premio que reciban. Los premios no podrán ser canjeados por ningún otro bien o servicio distinto al descrito anteriormente. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.

10. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C. ni familiares hasta el tercer grado de parentesco, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. El GRUPORPP S.A.C., bajo ningún concepto reemplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.

11. Se deja constancia que personal de GRUPORPP S.A.C. no solicita ningún tipo de pago, retribución y/ o dadiva para participar de la presente promoción.

Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.

El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.