Dakar 2019 | Sam Sunderland no siente presión por mantener la hegemonía de KTM en el Rally

El piloto de motos británico Sam Sunderland, campeón del Dakar en 2017, aseguró que le motiva la presión de mantener la hegemonía de la fábrica austríaca KTM en el rally, donde sus motos se han impuesto en las últimas diecisiete ediciones.



"Es algo que me encanta. Lleva a todos a esforzarse, desde nosotros hasta los mecánicos y los ingenieros que desarrollan nuevas partes de la moto y nuevos modelos que mejoran cada vez más lo anterior", indicó Sunderland en una conferencia de prensa.



"Me gusta dar lo mejor de mí. Me encanta estar bajo presión. Trato de concentrarme en mi propio pilotaje y hacer el mejor trabajo posible", agregó.



El británico reconoció que la competitividad no sólo está dentro del propio equipo de KTM, que dirige el español Jordi Viladoms, sino también por las otras fábricas que también están apretando a la casa austríaca, como Honda, Yamaha, Husqvarna o Sherco.



Sunderland aseguró estar ya recuperado la fuerte lesión que sufrió el año pasado cuando lideraba el rally en la cuarta etapa y que le obligó a abandonar.



"Es algo esperado dentro de lo que cabe. Es un deporte de motor, y tiene su cuota de peligro. Nos encanta ese riesgo, y somos diez o quince tipos que vamos al límite", comentó.





(Con información de EFE)