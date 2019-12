David Chávez tendrá la oportunidad de correr el Dakar por primera vez.

David Chávez podría no participar en el Dakar 2020 pese a ya tener gran parte de su equipamiento en Arabia Saudita. En diálogo con RPP.pe, el piloto cusqueño dio a conocer que su presencia en esta competencia corre riesgo luego de que una empresa que se comprometió a apoyarlo con los gastos le comentó que no iba a apoyarlo en esta oportunidad.

"La inscripción al Dakar 2020 cuesta 60 mil soles y una empresa me iba a apoyar con la asistencia. Lamentablemente, hace dos días me llamaron y dijeron que ya no se puede porque es fin de año y los empresarios se han ido de vacaciones. Me han dejado colgado y ya tengo todo allá en Arabia Saudita. Me estoy moviendo como loco y buscando auspiciadores para resolver este tema", dijo.

Sin embargo, pese a este inconveniente, David Chávez aseguró que hará todo lo posible para participar en el Dakar 2020, pues hay mucha gente que tiene la expectativa puesta en él. Además, confió en que una empresa termine pagando los costos.

"Hay empresas que han invertido en mí y me dicen que tengo que hacerlo, por lo que no quiero fallarles. Lo último que voy a hacer es tirar la toalla, como sea voy a estar en la partida del Dakar. Este es un sueño no solo mío, sino también de mi familia y mis amigos. La última palabra no está dicha y sé que voy a ser sorprendido por alguna empresa", sentenció.