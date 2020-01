David Chávez no pudo terminar el Dakar 2020. | Fuente: Dakar 2020

"Fuerzas tengo, ganas no me faltan, pero la organización no me deja", dice David Chávez en un video publicado en sus historias de Instagram. El piloto peruano, uno de nuestros representantes en el Dakar 2020, se vio obligado a abandonar la carrera por problemas físicos.

Al promediar las 10 de la noche del miércoles en Arabia Saudita (2:00 pm. de Perú), el debutante en el rally más extremo del mundo llegó a Al Ulá. El camino no se le hizo sencillo, la noche lo agarró en pleno desierto por un retraso a causa de un accidente que, luego, no le permitiría continuar la siguiente etapa.

"Me caí fuerte en las piedras, rompí la moto, la luz... fue un golpe muy fuerte en la espalda. Hoy son 5 de la mañana y me dicen que tengo dos vértebras inflamadas. Me dijeron que no debo de partir. Tengo ganas de partir, yo sé que puedo, pero muchos no quieren y me dicen que es un riesgo muy grande", indicó David Chávez.

"Fuerzas tengo, ganas no me faltan, pero la organización no me deja. Creo que eso fue todo. Falta preparación, falta más condición física. No es lo que me imaginaba. El frío es helado, es terrible... cinco grados... bueno, a casita", finalizó el piloto que se desempeña como profesor de educación física en la sierra de Cusco.

Chávez, quien culminó la tercera etapa en el puesto 115, es el segundo peruano en abandonar el Dakar. El primero fue César Pardo. Ambos quedaron fuera sin posibilidad de reengancharse, pues el reglamento lo impide en caso de problemas físicos o de salud.