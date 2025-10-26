GP de México 2025 en vivo: ¿A qué hora inicia y dónde ver por TV la carrera de F1?

Un domingo especial se vive en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde se celebra el Gran Premio de México 2025, carrera del Mundial de Fórmula 1. ¿Cómo ver desde tu celular el evento automovilístico? Conoce todos los detalles con RPP.pe.

¿Cuándo y dónde es el GP de México 2025 de F1?

Este domingo 26 de octubre se celebra el Gran Premio de México, en la fecha 20 de la temporada 2025 del Mundial de Fórmula Uno. El evento se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México, el cual tiene un aforo para 110,000 espectadores y está previsto a comenzar a las 3:00 p.m. (hora peruana).

Qualy del GP de México 2025

Conoce a continuación las ubicaciones de las diferentes escuderías para la largada del GP de México 2025 tras la qualy.

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Nico Hulkenberg (Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Alexander Albon (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine)

¿A que hora inicia el GP de México 2025 en vivo de F1?

En Perú, el GP de México 2025 (F1) está programado para las 3:00 p.m.

En España, el GP de México 2025 (F1) está programado para las 10:00 p.m.

En Chile, el GP de México 2025 (F1) está programado para las 4:00 p.m.

En Paraguay, el GP de México 2025 (F1) está programado para las 5:00 p.m.

En Colombia, el GP de México 2025 (F1) está programado para las 3:00 p.m.

En Ecuador, el GP de México 2025 (F1) está programado para las 3:00 p.m.

En Bolivia, el GP de México 2025 (F1) está programado para las 4:00 p.m.

En Venezuela, el GP de México 2025 (F1) está programado para las 4:00 p.m.

En Argentina, el GP de México 2025 (F1) está programado para las 5:00 p.m.

En Uruguay, el GP de México 2025 (F1) está programado para las 5:00 p.m.

En Brasil, el GP de México 2025 (F1) está programado para las 5:00 p.m.

En México (DF), el GP de México 2025 (F1) está programado para las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Ángeles), el GP de México 2025 (F1) está programado para las 12:00 p.m.

¿Dónde ver GP de México 2025 en vivo por TV y streaming?

Si quieres seguir la transmisión del GP de México en la F1 2025, puedes verlo en directo desde ESPN a través de la plataforma Disney+, por lo cual deberás tener una cuenta activa. Hay que recordar que las prácticas y clasificación sí fueron transmitidas en una de las señales de ESPN. Además, también podrás ver todos los detalles por medio de F1 TV Pro.