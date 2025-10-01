"Murió en mis brazos": Lewis Hamilton se despide de su perro Roscoe

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lewis Hamilton anunció con pesar la muerte de Roscoe, su mascota inseparable durante más de una década y una presencia habitual en los circuitos de la máxima categoría del automovilismo.

A través de un emotivo mensaje compartido en redes sociales, el piloto británico comunicó que su perro falleció el pasado domingo 28 de septiembre, tras cuatro días conectado a soporte vital. “Perdí a mi mejor amigo anoche. Gracias a todos por el cariño que le han mostrado a lo largo de los años. Roscoe para siempre”, escribió Hamilton en una de sus publicaciones.

El piloto relató la difícil decisión de despedirse de su mascota y describió el momento como “la experiencia más dolorosa” de su vida. “Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final”, señaló.

Lost my best friend last night. Thank you all for the love you’ve shown him over the years. Roscoe forever. pic.twitter.com/VRrFBdcsLc — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 29, 2025

Roscoe murió en sus brazos

Hamilton, de 40 años, compartió que Roscoe murió en sus brazos, agradeciendo haber tenido la oportunidad de vivir junto a él tantos momentos. “Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos. Tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio”, expresó.

Roscoe, un bulldog inglés, era conocido por los fanáticos de la Fórmula 1 por acompañar a Hamilton en los paddocks y por protagonizar numerosas fotos y videos en las redes sociales del piloto.

Rest in Peace Roscoe Hamilton, a true star in his own right ✨



Lewis Hamilton’s beloved Roscoe brought smiles to the paddock and warmed the hearts of fans all over the world. Our thoughts are with Lewis during this difficult time.



Rest easy Roscoe, from paddock pup to Dogue… pic.twitter.com/0E3qrNeyoO — Formula 1 (@F1) September 29, 2025

Lewis Hamilton recibió mensajes de apoyo

El mensaje del piloto generó una ola de condolencias de seguidores, compañeros de la F1 y celebridades, quienes destacaron la conexión única entre Hamilton y Roscoe. Asociaciones defensoras de animales también expresaron su apoyo, resaltando la importancia de visibilizar el vínculo emocional que se genera con las mascotas.

Hamilton cerró su mensaje con un agradecimiento a los millones de fans que mostraron cariño hacia Roscoe durante su vida: “Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo”.