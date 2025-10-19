GP de Estados Unidos 2025 en vivo: ¿A qué hora inicia y dónde ver la carrera de F1?

Este domingo se corre el Gran Premio de Estados Unidos 2025 en Texas. El argentino Franco Colapinto largará en la posición 15 tras la qualy.

Este domingo se correrá el Gran Premio de Estados Unidos en el Mundial de Fórmula 1 en el mítico Circuito de las Américas en Austin. Max Verstappen (Red Bull) buscará ampliar su ventaja en la carrera a correrse en Texas, mientras que el argentino Franco Colapinto largará desde la casilla 15. ¿A qué hora inicia y en dónde ver el evento automovilístico? Conoce todos los detalles en RPP.pe.

¿Cuándo y dónde es el GP de Estados Unidos 2025 de F1?

Este domingo 19 de octubre tendrá lugar el Gran Premio de Estados Unidos, en la fecha 19 de la temporada 2025 del Mundial de Fórmula Uno. El evento automovilístico se realizará en el Circuito de las Américas en Austin (Texas), el cual tiene un aforo para 120,000 espectadores y está previsto a comenzar a las 2:00 p.m. (hora peruana).

¿A que hora inicia el GP de Estados Unidos 2025 de F1?

En Perú, el GP de Estados Unidos 2025 (F1) está programado para las 2:00 p.m.

En España, el GP de Estados Unidos 2025 (F1) está programado para las 9:00 p.m.

En Chile, el GP de Estados Unidos 2025 (F1) está programado para las 3:00 p.m.

En Paraguay, el GP de Estados Unidos 2025 (F1) está programado para las 4:00 p.m.

En Colombia, el GP de Estados Unidos 2025 (F1) está programado para las 2:00 p.m.

En Ecuador, el GP de Estados Unidos 2025 (F1) está programado para las 2:00 p.m.

En Bolivia, el GP de Estados Unidos 2025 (F1) está programado para las 3:00 p.m.

En Venezuela, el GP de Estados Unidos 2025 (F1) está programado para las 3:00 p.m.

En Argentina, el GP de Estados Unidos 2025 (F1) está programado para las 4:00 p.m.

En Uruguay, el GP de Estados Unidos 2025 (F1) está programado para las 4:00 p.m.

En Brasil, el GP de Estados Unidos 2025 (F1) está programado para las 4:00 p.m.

En México (DF), el GP de Estados Unidos 2025 (F1) está programado para la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Angeles), el GP de Estados Unidos 2025 (F1) está programado para las 11:00 a.m.

¿Cómo quedó la qualy del GP de Estado Unidos 2025?

Max Verstappen (Red Bull Racing) Lado Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) – Penalización de 5 posiciones

¿Dónde ver GP de Estados Unidos 2025 en vivo por TV y streaming?

Si quieres seguir la transmisión del GP de Estados Unidos en la F1 2025, puedes verlo desde ESPN a través de la plataforma Disney+, por lo cual deberás tener una cuenta activa. Hay que recordar que las prácticas y clasificación sí fueron transmitidas en una de las señales de ESPN. Además, también podrás ver todos los detalles por medio de F1 TV Pro.