José Gallo es el fundador del proyecto Theremyn 4.

Título: Lost Moments

Artista: Theremyn 4

Nacionalidad: Peruana

Sello: Independiente

Año: 2018

Calificación: 8/10

Escribe: Oscar Bermeo Ocaña

Que un artista alcance su novena placa en nuestro circuito independiente, tan ingrato como enrevesado, es de por sí destacable. Este hecho se entiende como señal de una coherencia artística sostenida, pese a la evolución natural en dos décadas de trayectoria (surgió en 1999).

Theremyn 4 fue (es) un proyecto camaleónico. José Gallo, fundador y mente, siempre se guio por la experimentación (entendiendo ésta como probar todas las mixturas que el juego sonoro le ofrecía). Jugó a ser abstracto; puso a bailar a las masas en fiestas masivas tipo Creamfields; juntó la música con el lenguaje audiovisual cuando no existía la palabra transmedia; incorporó guitarras y probó el formato banda.

Después de la vorágine parece llegar la calma. Nuevamente afronta una etapa solitaria, y mucho de eso se respira en los temas de “Lost Moments”. El nuevo disco tiene una impronta más intimista, con puntos álgidos, pero que no tocan el éxtasis, el clímax de la noche. Es más bien una oda a la medianía. Algo que de por sí puede sonar extraño en el desaforado mundo de los beats y sintes.

Pese a esa marcada impronta nostálgica, estamos ante un disco sonoramente versátil. Por momentos nos regresa a los inicios de la experimentación densa. Algo de eso puede verse en Decoherence Process”. Otros temas nos recrean ambientes personales, zonas introspectivas como “Gone, Like a Real Girl”. Pero también hay pasajes pop. “Burning Streets of Sound” es una canción melódica que adquiere cuerpo con la voz de Paco Holguín (Emergency Blanket) y el bajo de Diego Larragaña. “The Speed of Dark” es un grato encuentro con el Theremyn más creativo. Aquel que puede mezclar sonidos disímiles en una sola pieza. “Diamond Glory” baja los decibeles y nos vuelve a sumergir en las áreas reflexivas. Y así va discurriendo el álbum, como un carrusel de sensaciones.

El espíritu inquieto, la manía de cruzar límites en nombre de la experimentación sonora, sigue latiendo en Theremyn 4. “Lost Moments” es un trabajo que confirma la maduración del músico detrás de la máquina de hacer ruidos.

Puede escuchar el disco completo aquí https://open.spotify.com/album/30LcKtXIzIeZMmULYBVj0H