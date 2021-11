eFootball se estrenó el pasado 30 de septiembre en consolas y PC. | Fuente: Konami

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 09 de noviembre del 2021 - 11:33 AM

Después de un decepcionante estreno, eFootball -la nueva saga futbolera de Konami- sigue sin levantar cabeza y ahora enfrenta un gran problema: la postergación hasta el segundo trimestre del 2022 de la esperada actualización del videojuego.

Las malas noticias no han llegado solas; ya que con esta postergación llegó también la suspensión -hasta nuevo aviso- de la versión para móviles, así como la cancelación de las reservas y la devolución del dinero para quienes precompraron el Premium Player Pack.

Sin duda, eFootball afronta un panorama incierto, más si tenemos en cuenta que el parche lanzado hace unos días apenas atenúa algunos de los glitches y bugs que hicieron del juego el hazmerreír de la industria.

Los fanáticos no están contentos y razones no les falta, ya que no tienen en sus manos un producto que haya sabido tomar la posta de Pro Evolution Soccer (también conocido como Winning Eleven).

Renzo Cordiglia, presidente de la Liga Peruana de PES, reconoció que es un momento “duro” para la comunidad de seguidores, pero se mostró confiado en que Konami revierta la situación el próximo año.

“Es lamentable el momento que se está pasando. No es un buen momento. No hay que negarlo, no hay que tapar el sol con un dedo. (…) Es duro para la comunidad, es duro para la audiencia, es duro para el público; pero confío en que (en Konami) se van a poner las pilas para que entreguen un buen juego el próximo año, como hemos leído”, manifestó.

Cordiglia, uno de los principales impulsores de la comunidad de Pro Evolution Soccer en Perú, admitió que hubiera preferido que se postergue el lanzamiento de eFootball hasta el próximo año, antes de que la saga pase por todo este trance.

“Sí creo que Konami se apresuró en lanzar el juego. Creo que se quiso coincidir con las fechas de lanzamiento del competidor (FIFA 22). Yo si hubiese preferido que se demore hasta el próximo año (el lanzamiento), es mi opinión personal”, sentenció.

Imágenes como esta dieron la vuelta al mundo el día del lanzamiento de eFootball. | Fuente: Konami

El jugador profesional Luis Torres, más conocido como ‘Papa KRA’, coincidió con Cordiglia y señaló que la comunidad hubiese preferido que el estreno de eFootball se retrase, antes de lanzar al mercado un producto “incompleto”.

"Konami debió tomarse las cosas con calma. La gente hubiese preferido que se demorasen un poco más y entregaran un juego bueno, a entregar un juego a medias y estar perdiendo jugadores; porque la gente se desanima, no quiere jugar”, refirió.

Por su lado, el youtuber Antonio León, colaborador del portal MásGamers, cuestionó duramente el lanzamiento de eFootball, al que lo calificó como una “total decepción”, más aún teniendo en cuenta que Konami tuvo tiempo para desarrollar el producto; ya que el año pasado simplemente se estrenó una actualización del juego del 2019.

“Si hubiese sabido que las cosas estaban tan mal, yo hubiese preferido de que saquen otro Season Update para este año, a fin de que el nuevo juego esté totalmente terminado y no incompleto en todos los aspectos”, sentenció.

El apresuramiento por salir con algo este año -para competir con FIFA 22- hizo que Konami estrenara un producto a todas luces mediocre e incompleto. Esto decantó, incluso, en que la propia compañía japonesa reconozca el fallo y pida disculpas a la comunidad (en más de una ocasión).

Recuerdos del PES 2014

El desastroso estreno de eFootball hizo a más de un fanático recordar el nefasto PES 2014, que llegó al cierre de la generación de la PlayStation 3 y la Xbox 360. Fue un producto plagado de errores de programación que lo hacían prácticamente injugable, sin mencionar sus gráficos desfazados para la época y su correspondiente dotación de glitches.

El propio Robbye Ron, hoy gerente de la marca eFootball para Latinoamérica, reconoció en una entrevista para Más Consolas que PES 2014 significó “tocar fondo” para la compañía japonesa. ¿Lo ocurrido con eFootball es comparable a lo sucedido en 2013?, ¿se repite la historia?

“Lo ocurrido con eFootball es muy similar a lo que pasó con el PES 2014. El juego no estaba acorde con la entrega (con lo que se esperaba). Ahora ocurre lo mismo con el primer juego de Konami para esta nueva generación”, comentó al respecto Renzo Cordiglia.

‘Papa KRA’ no opina lo mismo: “El PES 2014 era un mal juego, era injugable; pero era un juego completo, que tenía todas las opciones para jugar. eFootball parece una versión incompleta del juego: solo tienes dos maneras de jugar, no puedes hacer nada más. Ambos juegos fueron malos para la compañía, pero eFootball es aún peor”.

Para Antonio León, lo ocurrido con eFootball es "peor” a lo que pasó con PES 2014, ya que en las redes sociales se viralizaron los bugs y glitches del nuevo juego. "La verdad me pareció muy lamentable”, manifestó.

Una comunidad fiel

Pese al descalabro que ha significado eFootball, la comunidad de jugadores en Perú no ha disminuido ni se ha pasado a la vereda del frente. La Liga Peruana de PES tomó la decisión de seguir apostando por Konami, pero con el eFootball PES 2021 Season Update del año pasado.

"La postura de la comunidad es estar en torneos de PES 2021. Seguimos y tenemos muchas ligas por comenzar. La comunidad ha mostrado el apoyo y vamos a seguir apostando por la marca”, anunció Cordiglia.

¿Por qué tanta fidelidad? Cordiglia resaltó que la comunidad de PES en Perú está integrada, en su mayoría, por jugadores competitivos, que buscan participar en torneos y medirse contra otros rivales, tanto a nivel nacional como internacional. Esto, señaló Cordiglia, no lo tiene FIFA.

"No he notado que muchos jugadores se hayan ido. Al FIFA lo toman como un juego para jugar entre ‘patas’ (amigos), pasar el rato y ahí queda. Cuesta decirlo, pero FIFA en Perú no tiene un sistema competitivo propiamente consolidado. Hay ideas de hacer torneos y eso, pero no hay respuesta; y eso se ve claramente cuando se organizan torneos y hay apenas veinte personas”, comentó.

'Papa KRA’, también integrante de la comunidad, confirma esta versión: “No he notado que la gente se haya ido a FIFA. Yo mismo, en el 2020, me fui a jugar FIFA porque no me gustó el juego (el PES). FIFA es un buen juego, pero no tiene la comunidad que tiene PES”.

“La gente más juega PES por la comunidad que por el juego mismo, (juega) por las competiciones que tiene. FIFA no es así; cada uno juega por su cuenta. Lo que hace bueno al PES es la comunidad, que se integra, que juega con otros países. Esa cosa gusta. Ahora están jugando el PES 2021. No se han ido”, sentenció.

La actualización de eFootball, salvo una nueva postergación, llegará entre abril y junio del próximo año. Para aquella época, ¿la gente aún querrá jugarlo? La pelota queda picando.